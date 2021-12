Opiskelu Pohjoismaisessa Taidekoulussa v. 1997 - 1999 antoi ratkaisevan sysäyksen omalle polulleni kuvataiteilijuuteen. Tulin kouluun Savonlinnan Taidelukiosta, täynnä uteliaisuutta ja innostusta, mutta vielä epävarmana, mikä lopullinen suunta tulisi olemaan. Tiesin kyllä haluavani tavalla tai toisella jatkaa taiteen parissa, mutta olisiko minulle siitä ammatiksi, pärjäisinkö kovassa kilpailussa, mitä sitten jos on kiinnostunut ihan kaikesta, kuinka keskittyä ja mihin?

Hanna Saarikoski kuvattuna Kokkolassa. Markku Jokela

Koulun aulan seinällä oli pieniä mustavalkokuvia, kaikki koulun entiset ja nykyiset oppilaat alati myhäilevän koulun vahtimestari Garryn ikuistamina. Kuvissa ihmiset olivat totisia. Aloittamassa, tai jatkamassa jotakin. Tosissaan. Tutkin niitä usein, mietin keitä he ovat, missä he ovat nyt, ovatko he onnellisia? Osan nimistä tunnistin, tiesin että ainakin he ovat onnistuneet siinä mitä itsekin olin tavoittelemassa.

“Vuo”, akvarelli 56 x 54 cm, 2020. Hanna Saarikoski

Koulun alku jännitti myös siksi, että jouduin ensi kertaa opiskelemaan itselleni vieraalla kielellä. Sekä oma tankeroenglanti että lukioruotsin kömpelyys nolottivat, ja uusiin ihmisiin tutustuminen oli sen vuoksi erityisen kuumottavaa. Vähitellen opintojen alettua ymmärsin kuitenkin myös taiteen omaksi kielekseen, sellaiseksi, jonka perusteet ja vivahteet opitaan sitä käyttämällä. Ujous ja epävarmuus painuivat taka-alalle, kun kaikki uuden kielen polttavat kysymykset hakivat muotoaan.

Jokainen kieli synnyttää omanlaistaan ilmaisua ja ajattelua. Jokainen sen käyttäjä voi luoda ja uusintaa sitä osaltaan. Koulu auttoi ottamaan sitä haltuun tarjoamalla jatkuvasti uusia näkökulmia, tekemällä traditioita tutuksi, kyseenalaistamalla kaiken yhä uudelleen ja uudelleen vaihtuvien opettajien taidekäsitysten myötä, luomalla säännöllisen rutiinin ja harjoituttamalla perusasioita.

Installointikuva 7-kanavaisesta maiseman kokemista käsittelevästä mediateoksesta “Äkkiä on ilta”. Teos valmistui ja oli ensi kertaa esillä Helsingissä Galleria Forum Boxissa syksylllä 2021. kokonaisuuden seitsemän erillistä videota rakentavat illuusion ehjästä maisemasta. Materiaali teosta varten on tallennettu vuosien 2015 – 2021 aikana, seitsemässä eri kuvauspaikassa. Hanna Saarikoski

Tämän kirjoitussarjan nimi on Pohjoismaisen Taidekoulun perilliset, ja sitä miettiessäni muistin taas yksityiskohtaisen selvästi oppilaiden valokuvat koulun seinällä, perillisten taulun. En tiedä, mitä valokuville koulun lakattua tapahtui, mutta samoin kuin se kenties auttoi koulussa vierailevia opettajia tunnistamaan oppilaansa, sen ansiosta olen iloisesti tervehtinyt kovin tutun näköisiä kasvoja yhdessä jos toisessakin sosiaalisessa tilanteessa. Olen saattanut törmätä heihin näyttelyiden avajaisissa, taidekouluissa, matkoilla, ja vasta juttelemaan alettuani tajunnut, mistä on kysymys. Vaikka emme kaikki siellä samaan aikaan opiskelleetkaan, entisiä oppilaita yhdistää myös se, mitä me olemme koulussa jakaneet. Kunnianhimoisen, mutta lämpimän ja rennon ilmapiirin. Huikean monipuoliset ja pätevät opettajat. Työmoraalin ja työrauhan. Hyväätekevän kauniin koulurakennuksen. Pormestarinkadun viiman. Syntyneet ja vuosien yli kantaneet ystävyydet. Juhlat ja aamutunneille jatkuneet taidekeskustelut.

“Kitinkangas”, akvarelli teossarjasta Kotiseutu, 50 x 36 cm, 2017. Hanna Saarikoski

Kun koulu lakkautetaan, sen ominaispiirteet säilyvät jonkin aikaa muistoina, luullakseni jonkin aikaa aktiivisina ja elvytettävissä olevina, mutta ajan kuluessa laimentuen yleiseksi nostalgiaksi. Vaikka samoja osatekijöitä voi löytää muistakin taidekouluista, on jokaisella oma henkensä, ja jokainen menetys kutistaa näkemystä siitä, miten taiteilijaksi tullaan, mitä taide on, miten sitä eletään.

Valmistavia taidekouluja on yhä vähemmän, ja yhteiskunnan nuorille asettamat paineet ovat koventuneet jatkuvasti. Pitäisi heti tietää, mitä haluaa loppuelämältään ja mieluiten opiskella ja valmistua mahdollisimman nopeasti.

“Iso-Valkee”, akvarelli teossarjasta Kotiseutu, 76 x 56 cm, 2017. Hanna Saarikoski

Viime vuodet ovat olleet kovia kaikille, eikä kulttuuriala ole poikkeus. Taide tarvitsee tekijöitä, jotka ovat saaneet rauhassa kasvaa ammattiinsa ja löytöretkeillä kieltään. Minulle Pohjoismainen Taidekoulu opetti, ettei kiinnostuksen kohteitaan ole pakko rajata, kunhan keskittyy täysin siihen, mitä kulloinkin on tekemässä. Se opetti myös luottamaan viestin välittymiseen ja lupaan osallistua keskusteluihin edellyttämättä täydellistä kielenhallintaa. Opin myös sen, että jos työskentely ei syystä tai toisesta muuten kulje, aina voi tehdä maalauspohjia valmiiksi, ennemmin tai myöhemmin niille tulee käyttöä.

Stillkuva videosta “C” 00:06:16, 16:9, stereo, 2019. Sadoista itse hiilletyistä piirustushiilistä kasattu hiilipuku on ollut mukana sekä New Performance Turku- festivaaleilla Turussa 2018, että videoteoksena mm. parhaillaan EMMAn kokoelmanäyttelyssä Kosketus. Hanna Saarikoski

Kirjoittaja on kotoisin Kannuksesta, ja on opiskellut Pohjoismaisen Taidekoulun (1997-1999) jälkeen Kuvataideakatemissa, josta hän valmistui 2008. Tuotannossaan hän yhdistää maalausta, piirtämistä, videotaidetta, installaatioita ja performatiivisia elementtejä.

kotisivut: www.hannasaarikoski.com

