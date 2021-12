Suurelokuva italialaisen Guggin muotitalosta ihastuttaa ja ihmetyttää Kino-Keskipohjanmaassakin. Ahkeran konkariohjaaja Ridley Scottin House of Guccin pääosissa ovat valovoimaiset valkokankaan tähdet Adam Driver ja laulaja Lady Gaga, joka omii filmin itselleen laulamatta säveltäkään.

House of Gucci. Ohjaus Ridley Scott. Käsikirjoitus Becky Johnston ja Roberto Betivegna Sara Gay Fordenin kirjasta. Kuvaus Dariusz Wolski. Pääosissa Lady Gaga, Adam Driver, Jeremy Irons, Al Pacino. 164 min. K12. BioRex, Pietarsaari. Kinokulma, Oulainen. Bio Rex, Kokkola.

★★★

Ridley Scott, 84, hautaa vielä meidät kaikki. Konkari-ikäisen brittimestarin kestävyyttä ja pitoa voi vain ihmetellä. Muiden kärvistellessä pandemoniumin keskellä, ohjaaja julkaisee vuonna 2021 peräkkäin kaksi (2) yli kaksi ja puolituntista laatuelokuvaa. Niiden onnistuminen ei jää ainakaan huolellisuudesta, tähtiloistosta tai budjetista kiinni.

Tositarina The Last Duel Euroopan viimeisestä oikeusjutusta, joka ratkaistiin kaksintaistelussa, oli filminä hyvästä tarkoituksesta huolimatta melkoinen möhköfantti. Tositarina italialaisen muotitalon 1980- ja 1990-luvuista, House of Gucci, on tavallaan parempi suurelokuva. Pääosat elävöittävät joutavimpiakin jaksoja. Rönsyilevät sivuroolit viihdyttävät ylilyönneissään. Onnistumiset kompensoivat turhimpia juonteita. Pitkä kesto tuo aiheeseen sopivaa ylellisyyden tuntua. Silti House of Guccissa on liikaa nuotteja.

Gucci tuo nimenä mieleen sekä luksuksen että mauttomuuden. Vuonna 1921 perustetun yrityksen kaikki vaiheet eivät ole olleet kunniakkaita. 1990-luvulla Tom Ford nosti brändin uuteen kukoistukseen. Nykyisin elokuvaohjaajanakin ansioitunut muotiguru on kertonut nauraneensa filmille monta kertaa, mutta harmistuneensa traagiseen ja veriseenkin tarinaan tuodusta huumorista.

Miksi elokuva Guccista? Ridley Scott ymmärtää, että rikkaissakin meitä köyhempiä kiinnostavat inhimillisyys ja heikkoudet. Muotisuku on täynnä komeljanttareita. Italialaistavaramerkin ura urkeni yritteliäisyydestä vaatimattomissa oloissa. House of Gucci kuvaa Maurizio Guccin (Adam Driver) vastentahtoista nousua yrityksen johtoon. Menestyksen takana on nainen, Patrizia Reggiani, jota näyttelee Lady Gaga eli amerikanitalialainen Stefani Joanne Angelina Germanotta. Patrizia oivaltaa Maurizion kyvyt ja vaimona manipuloi miehen uran huipulle. Rakkaus on aitoa, mutta kun se loppuu, saa vallan naisen kyltymätön kostonhalu.

Kyse on Italian mahtisuvusta ja isossa roolissa näkyy Al Pacino Guccin omistajana. Rinnastus Kummisetään on väistämätön. Pahimmaksi gangsteriksi nousee Patrizia, jonka otteet henkilökohtaisen selvänäkijänsä (Salma Hayek) kanssa ovat paitsi kylmääviä, myös hullunkurisia.

Lady Gaga on Al Pacinon ohella Italiassa tutulla maaperällä. Kumpikin säilyttää uskottavuuden karrikoidessaankin. Pacinon maneerit ovat esillä, mutta loppupuolen pettymyksen hetkellä veteraani on maineensa veroinen. Lady Gagan yhdistelmä glamouria ja kansannaista tuo mieleen suuret italialaiset, Anna Magnanin, Gina Lollobrigidan ja Sophia Lorenin. On ihme, että hän ilman laulunumeroiden tukea kestää vertailun – vieläpä planeetan suurimman näyttelijätähden rinnalla.

Lahjakkuus, monipuolisuus ja ulkonäkö eivät vielä takaa paikkaa auringossa. Poikkeuksellisuus sen tekee. House of Gucci on Adam Driverin kolmas päärooli tänä vuonna: Scottin Last Duelissa hän näytteli ritariroistoa, joulukuussa ensi-iltaan tulevassa Annette-musikaalissa mieshirviötä. Tässä notkea Driver on vastustamaton valioyksilö, joka pelaa neuvottelupöydissä liian isoin panoksin.

Jeremy Ironsin hienostunut ärtymys Rodolfo Guccina vangitsee joka kohtauksessa. Tunnistamattomaksi naamioitu Jared Leto suvun mustana lampaana on holtittomasti näytelty ja ohjattu. Pilakuva tekee neljänneksen House of Guccista lähes katselukelvottomaksi. Salma Hayek on naimisissa yrityksen nykyisen omistajan kanssa. Johdossa ei enää ole suvun jäseniä. Gucci on antanut elokuvalle siunauksensa. Mainosta se on huonokin mainos.