Suomen historian suurin asekauppa on selvä – Yhteistyö Yhdysvaltain kanssa sen kuin tiivistyy

Suomen historian suurinta asekauppaa ei tarvitse enää spekuloida, sillä päätös on tehty. Suomi on valinnut yhdysvaltalaisen Lockheed Martinin valmistaman F-35A-koneen. Suomen hallitus kertoi hävittäjähankkeesta perjantai-iltapäivänä laajassa tiedotustilaisuudessa. Kymmenen miljardin arvoista ostosta on valmisteltu vuosia. Päätös on tehty myös harvinaisessa konsensuksessa.

Tiedotustilaisuudessa puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) arvioi, että sotilaallisen suorituskyvyn vertailussa F-35 oli Suomen tarpeisiin nähden paras. Valinnalla on hänen mukaansa merkittävä vaikutus vähintään 30 seuraavan vuoden ajan Suomen puolustuskykyyn.

Positiivista hyrinää kuului odotetusti muidenkin päättäjien kommenteista. Pääministeri Sanna Marin twiittasi iltapäivällä, että yksi hallituskauden ja tulevien vuosikymmenien merkittävimmistä päätöksistä on tehty. RKP:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson twiittasi Suomen uskottavan puolustuksen puolesta. Samalla ajatuksella oli liikkeellä kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio twiittasi, että hallituksen valinta on "perusteltu valinta".

Kommentteja hävittäjäratkaisuun saatiin myös Keski-Pohjanmaalta. Kannuksen kaupunginjohtaja Jussi Niinistö on seurannut mielenkiinnolla hävittäjähankinnan vaiheita eikä ihme. Niinistö oli 11. kesäkuuta 2015 tuoreena puolustusministerinä vastaanottamassa Hornetien korvaajahankkeen esiselvitysraporttia. Entiselle puolustusministerille F-35:n valinta ei ollut yllätys. "Yllätys olisi ollut, jos se olisi ollut jokin muu. Konetyyppi on ollut ennakkosuosikki hankkeen alusta saakka."

Mitä uudesta hankinnasta sitten seuraa? Näinä päivinä kysytään, viekö valinta kohti Nato-jäsenyyttä ja miten ratkaisu vaikuttaa Suomen ja Ruotsin yhteistyöhön. Kaikkosen mukaan ratkaisu ei lähetä mitään signaalia Suomen puolustuslinjasta vaan linja pysyy ennallaan. On sangen selvää, että tämän valinnan kautta Suomen yhteistyö Yhdysvaltojen kanssa entisestään lisääntyy ja syvenee.

Lisäksi on todennäköistä että yhteistyötä esimerkiksi muiden pohjoismaisten Nato-maiden eli Tanskan ja Norjan kanssa, ratkaisu voi lisätä.

Ruotsissa petyttiin raskaasti Suomen ilmoitukseen, mutta puolustusministeri Peter Hultqvist muistutti, että Suomi on jatkossakin Ruotsin läheisin puolustus- ja turvallisuuspoliittinen kumppani. Tämä on täysin luonnollista ja toivottavaa.

Ulkopoliittisen instituutin johtavan tutkijan Charly Salonius-Pasternakin mukaan yhdysvaltalaisen hävittäjän valitseminen merkitsee jatkuvuutta Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisessa linjassa (STT 10.12.). Johdonmukainen linja ja yhtenäinen päätös on tärkeää Suomen sisäiselle ja ulkoiselle turvallisuudelle.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivulta.