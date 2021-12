Pääkirjoitus: En halua itselleni tai läheiselleni rokottamatonta hoitajaa tai lääkäriä

Hallituksen esitys rokotepakosta sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle on synnyttänyt myös kapinaa. Kynttilämielenosoituksia rokotuspakkoa vastaan on järjestetty muun muassa Keski-Pohjanmaan keskussairaalan edustalla.

Kysymyshän on siitä, että rokottamalla henkilökunta halutaan turvata sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja estää näiden sairastuminen koronaan. Mikä muu voisi olla tavoitteena? Rokotuksia voitaisiin vaatia työntekijöiltä, jotka ovat lähikontakteissa riskiryhmien kanssa. Tilastojen mukaan vähiten rokotuksia alalla ovat ottaneet lähi- ja sosiaalihoitajat sekä vammaistenhoitajat. Lääkäreistä 95 prosenttia on saanut kaksi rokotetta. Syyt ovat monenlaisia ja vaihtelevat eri puolilla Suomea.

SuPerin Soiten pääluottamusmies Eeva Hakala kertoo sunnuntain Keskipohjanmaassa alan tilanteesta. Hän kuvaa paikallista tuntumaa rokotusmyönteiseksi. "Ammattiosastomme on jatkuvasti kannustanut jäseniämme ottamaan rokotteen."

Rokotuspakosta on tullut kuitenkin iso keskustelunaihe. Pohdinnat siitä, voiko tämä johtaa entisestään pahenevaan henkilöstöpulaan, voidaan esittää. Sillä ei voida kuitenkaan kiristää lieventämään näkemyksiä. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) sanoi mediassa keskiviikkona, että näin ei kävisi, sillä jo nyt sote-alalla on koronavirukselle altistumisen takia poissaoloja. Kiurun mukaan on liian yksinkertaista sanoa, että rokotepakosta aiheutuisi henkilöstöpula.

Kyseisen alan ulkopuolella toimivaa jaksaa ihmetyttää joidenkin ammattilaisten näkemys siitä, että koronaa vastaan ei taisteltaisi rokottamalla tai ainakaan itse ei halua ottaa rokotetta. En halua hoitajaa tai lääkäriä, jota ei ole rokotettu enkä varsinkaan iäkkäälle omaiselleni. Ei halua moni muukaan. Ihmetyttää, mistä nämä ajatukset valinnanvapaudesta oikein kumpuavat.

Tämä keskustelu on pakko käydä vaikka tuntuukin epäreilulta aiheuttaa lisäpaineita erilaista hoitotyötä tekeville ihmisille, joiden koronavuodet ovat olleet paineisia muutenkin. Nyt tietenkin pitää kohtuuden nimissä sanoa, että suurin osa sote-henkilökunnasta on rokotettu. Pitäisi rakentaa rauhaa eikä kahtiajakoa, mutta rakennustyö on myös yhteiskunnan yleisiä normeja vastaan rikkovien vastuulla.

Tiina Ojutkangas

