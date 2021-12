Pääkirjoitus: "Saa nähdä, kirjoittaako päätoimittaja samalla tavalla kepusta kuin Marinista" – Hienoa, että lehden linja kiinnostaa

Rokottamisesta, koronapassista ja rajoituksista kirjoittaminen ovat selvästi aihealueita, jotka saavat ihmiset hereille. Vaikka sanomalehden hittiaineistoa ei yleensä ole pääkirjoitus, saavat tietyt aiheet lukijat keskustelemaan itse asian lisäksi lehden linjasta ja pääkirjoituksista. Koronan lisäksi politiikan ja koronan yhdistelmä saa palstat värisemään. Siitä voi iloita, jos lehti herättää ihmiset keskustelemaan. Se on myös yksi Keskipohjanmaan tavoitteista.

Koronarokote auttaa meitä selviytymään koronasta tai on ainakin tähän asti ollut viranomaisten keino taltuttaa koronatautia ja sen leviämistä. Tämä on näkemys, joka ei ole Keskipohjanmaassa koronakaudella muuttunut. Tutkimukseen ja terveysviranomaisten ohjeisiin perustuva linjaus pysyy ennen kuin on näyttöä siitä, että rokottaminen ei kannata. Tämä ei ole mielipide rokotuksista, sehän ei ole mikään mielipideasia. Keskipohjanmaan linjaus on mielipide siitä, että Suomessa on syytä luottaa viranomaisiin ja tieteeseen. On ollut mielenkiintoista huomata, että lukijat ovat alkaneet perustella jopa toisilleen pääkirjoitusten sisältöä.

Politiikka ja nyt viime aikoina sen yhdistäminen koronakäyttäytymiseen, on selvästi puhuttava aihe. Jokseenkin mielenkiintoista oli seurata Keskipohjanmaan Facebookissa käytyä keskustelua siitä, kirjoittaako päätoimittaja myös muiden puolueiden eli keskustan koronahölmöilystä, kun pääministeri Sanna Marinia niin kovasti kritisoi. Miksi ei kirjoittaisi, miksi Keskipohjanmaa ei tekisi juttuja myös keskustan tekemisistä.

Nyt tietysti jo tiedetään, että Keskipohjanmaa uutisoi muun muassa ministeri Mika Lintilän tulkinnoista koskien valtioneuvoston koronaohjeistusta. Juttua siteerattiin myös valtakunnan medioissa. Aiheesta oli ilman muuta myös pääkirjoitus. En usko, että tätä ihmetteli edes ministeri itse.

Keskipohjanmaan jutut ja linjaukset eivät liity puoluepolitiikkaan vaan tekoihin. Lehti ei ole tuomari, lääkäri toivoisi sen joskus olevan. Lehden tehtävä on tuoda esiin asioita ei penkomisen halusta vaan siksi, että asioihin saadaan korjausta. Myös tästä saa keskustella. Kiitos teille siitä.

Tiina Ojutkangas

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivulta.