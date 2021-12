Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella ihmisiä hakeutunut tarkoituksellisesti altistumistilanteeseen – Ilmiö huolestuttaa Kallion infektiolääkäriä

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio tiedotti maanantaina huolestuttavista tapauksista koronavirukseen liittyen.

Kallion tartunnanjäljitystyön yhteydessä on tullut esille tilanteita, joissa henkilö on ilmoittanut sairastavansa mieluummin koronavirusinfektion kuin ottavansa koronarokotteen. Tiedossa on myös tapauksia, joissa henkilö on hakeutunut altistustilanteeseen tarkoituksellisesti saadakseen taudin ja sitä kautta immuniteetin.

Ilmiö huolestuttaa Peruspalvelukuntayhtymä Kallion infektiolääkäri Arto Niemistä.

– Koronavirusinfektion sairastamiseen liittyy iso riski, sillä etukäteen ei voi tietää, kuinka vakavan tautimuodon sairastunut saa. Osalla oireet ovat lieviä, osalla hyvin vaikeita, jopa tehohoitoa edellyttäviä. Osalla tauti saattaa akuutin vaiheen jälkeen oireilla kuukausia muun muassa voimakkaana väsymyksenä ja hengitystieoireina. Tämän vuoksi ei voida suositella immuniteetin tavoittelua taudin sairastamisella, Nieminen toteaa tiedotteessa.

Kallion alueella todettiin viime viikolla 78 uutta koronavirustartuntaa, joista 23 viikonlopun aikana.

Kun Kallion alueella todetaan altistustilanne, Kalliosta ollaan suoraan yhteydessä niihin, joita altistuminen koskettaa.

Maskisuositukset koskevat yli 12-vuotiaita, lukuun ottamatta koulujen maskisuositusta, joka on voimassa 4. luokasta ylöspäin.

Koronarokotus suojaa tehokkaasti koronavirustartunnan vaikealta muodolta. Tällä viikolla rokotuksen voi käydä ottamassa tiistaina 14.12. klo 12–15.30 Alavieskassa, Sievissä ja Ylivieskassa sekä keskiviikkona 15.12. klo 9–17 Nivalassa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Tiedotteessa muistutetaan koronaviruksen aiheuttaman taudin olevan yleisvaarallinen tartuntatauti, ja tautiin sairastuneiden tai sille altistuneiden tulee toimia siten, ettei tauti leviä edelleen. Eristys tai karanteeni on viranomaismääräys, jonka noudattamatta jättäminen on tartuntatautilaissa rangaistava teko.