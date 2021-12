Siltarumpupolitiikkaa on pidetty kotiin päin vedon kielikukkasena. Nyt Haapajärvellä on alettu puhua riippusiltapolitiikasta. Näinkin voisi kuvitella, kun äimistelee Haapajärven keskeisiä sosiaalisen median alustoja. Siellä on oltu sekä iloisia että katkeria Autionrannan menestystarinasta.

Iloisuuden ymmärtää, katkeruutta ei. Hyvät autiorantaset, olkaat ylpeitä. Kateus kun pitää ansaita sekin.

Siltarumpupolitiikalla tarkoitetaan poliitikkoa, joka vetää rahoja omalle kylälle tai omaan pitäjään. Se on tuomittavaa toimintaa, varsinkin jos kotiinpäinveto kohdistuu naapurikuntaan tai naapurikylään. Kotiin päin vetävän poliitikon ollessa väärästä puolueesta toiminta on erityisen paheksuttavaa.

Sitäkin on siis äimistelty, että Autiorannan asukkaat saivat viime viikolla valtion pukinkontista mellevät 250 000 euroa Kalajoen ylittävän riippusiltansa uusimiseen. Viime vuonna tontut olivat puhuneet taatolle Lemmensillan huonosta kunnosta ja a´vot pukki taikoi sinnekin korjausrahat. Nyt Haapajärvi on siis saanut jo kahdet siltarahat eduskunnan joulurahoista. Tämä on ollut joillekin liikaa.

Nämä tapaukset ovat sikäli erilaisia, että viime vuonna Lemmensillan taustalla häärivät tontut eivät millään malttaneet pysyä salassa. Sosiaalisessa mediassa sillan korvassa tuuletettiin kuin maratonin voittoa. Se sai taas toisaalla yhtä pyyteettömästi lahjoja takovat tonttujoukot ärtymään. Nyt tontut ovat pysyneet hiljaa ja vaiti.

Ehkä tontut molemmin puolin Korvatunturia hoksasivat, ettei yhteisillä lahjavaroilla kannata elvistellä. Jos verokarhulta jotain yli jää, se kannattaa laittaa talteen ja etsiä lahjoille hyvä koti – sen enempää mekastamatta.

Niin tai näin, Lemmensillalla ja riippusillalla ollaan oltu kilttinä, joten huonoon kohteeseen eivät rahat mene. Lemmensilta on Haapajärven idyllinen käyntikortti eikä Rannan silta ole sen huonompi kohde. Siitä ovat sukupolvet menneet joen yli ostoksille ja kouluun. Nykyisellään joki ylitetään lähinnä lenkkeilymielessä.

Pienet idylliset sillat kuuluvat kauniiseen jokimaisemaan. Ne kannattaa säilyttää. Muutenkin rakennettu ympäristö on aina arvo sinänsä. Se kertoo joka päivä tarinoita historiasta.