Aluevaalien ehdokaslistat jätettävä aluevaalilautakunnille tänään kello 16:een mennessä – Keskipohjanmaa julkaisee kaikki nimet

Suomen historian ensimmäisiin aluevaaleihin on aikaa viisi ja puoli viikkoa. Puolueiden ehdokaslistat ovat täydentyneet pitkin myöhäissyksyä, mutta viimeistään tiistaina iltapäivällä on oltava valmista. Ehdokaslistat on jätettävä aluevaalilautakunnille ennen kello neljää iltapäivällä.

Keskipohjanmaa julkaisee nimilistat verkossa sitä mukaa, kun puolueet niitä toimittavat. Painetussa lehdessä ehdokaslistat julkaistaan keskiviikkona.

Aluevaalilautakunnan vahvistavat ehdokasasettelun joulun aatonaattona. Tuolloin selviävät myös ehdokasnumerot.

Keskipohjanmaan vaikutusalue ulottuu kolmelle hyvinvointialueelle, Keski-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaalle ja Pohjois-Pohjanmaalle. Kaikkien kolmen alueen ehdokaslistat julkaistaan sekä verkossa että painetussa lehdessä.

Ennakkotietojen perusteella Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella täysi lista eli 73 ehdokasta on keskustalla. Myös vaaliliiton tehneet kokoomus ja RKP saavat yhteiselle listalleen 73 nimeä. Valtaosa eli 60 on kokoomuksen ehdokkaita ja 13 RKP:n.

Perussuomalaiset eivät ole yltämässä aivan täyteen listaan. Sama pätee SDP:hen, jonka listalla oli maanantain tietojen perusteella yli 60 nimeä.

Pohjanmaan hyvinvointialueella täyden listan eli 73 nimen puolueita ovat SDP, RKP ja kokoomus.

Pohjois-Pohjanmaalla täysiä listoja (98 ehdokasta) on suurimmalla osalla (keskusta, perussuomalaiset, SDP, vasemmistoliitto ja vihreät). Kokoomuksen, kristillisdemokraattien ja RKP:n vaaliliittolista tulee myös täyteen siten, että suurin osa ehdokkaista on kokoomuksesta.

Aluevaalien varsinainen äänestyspäivä on sunnuntaina 23. tammikuuta. Ennakkoäänestys sekä kotimaassa että ulkomailla alkaa keskiviikkona 12. tammikuuta.