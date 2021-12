Pääkirjoitus: Nyt on uskomattoman typerä koronailmiö liikkeellä

Koronatilanne jatkuu vaikeana joulun lähestyessä. Koronatoimissa on monta asiaa pöydällä yhtä aikaa. Mikä on oikea rokoteväli, kuinka nopeasti kolmosrokotukseen käytännössä pääsee sekä pystyvätkö sairaanhoitopiirit venymään testauksissa. Omikron-variantin uhka leijuu samaan aikaan myös suomalaisten päällä. Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet arvioi sunnuntaina, että koronaviruksen tapausmääriä halutaan hillitä, kolmannet rokoteannokset kannattaisi ottaa käyttöön mieluummin nopeammin kuin hitaammin (HS 12.12.).

Sosiaali- ja terveysministeriössä (STM) pidetään alkavaa viikkoa ratkaisevana sen kannalta, onko koronaviruksen torjumisessa otettava käyttöön niin sanottu hätäjarru eli onko rajoituksia kiristettävä valtakunnallisesti. Yksinkertaistettuna hätäjarru saattaisi tarkoittaa nykyistä tiukempia rajoituksia.

Samaan aikaan rokotevastaisuus saa aikaan oudoilta ja pelottavilta tuntuvia ilmiöitä. Peruspalvelukuntayhtymä Kallio tiedotti maanantaina huolestuttavista tapauksista. Tartunnanjäljitystyön yhteydessä on tullut esille tilanteita, joissa henkilö on ilmoittanut sairastavansa mieluummin koronavirusinfektion kuin ottavansa koronarokotteen. Tämä kuulostaa ihan uskomattomalta.

Pohjois-Pohjanmaalla Kallion alueella on todella tiedossa tapauksia, joissa henkilö on hakeutunut altistustilanteeseen tarkoituksellisesti saadakseen koronataudin ja sitä kautta immuniteetin. Ilmiö huolestuttaa infektiolääkäri Arto Niemistä, mutta tiedon on syytä huolestuttaa monia muitakin. Nieminen arvioi riskiä suureksi: Etukäteen ei voi tietää, kuinka vakavan tautimuodon sairastunut saa. Osalla oireet ovat lieviä, osalla hyvin vaikeita, jopa tehohoitoa edellyttäviä. Osalla tauti saattaa akuutin vaiheen jälkeen oireilla kuukausia muun muassa voimakkaana väsymyksenä ja hengitystieoireina.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kansalaiset ottavat riskin jo arvioidessaan itse, kannattaako rokote ottaa ja miten korona-aikana eletään ja toimitaan. Rokotevastaisuus pohjautuu erilaisiin syihin ja analyyseihin, mutta pohjimmiltaan kysymys on kuitenkin tutkimukseen ja viranomaisten tietoon perustuvasta epäilystä. Nyt otetaan isoja riskejä.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivulta.