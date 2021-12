Koronavirusepidemia on lähtenyt nopeasti heikentymään Soiten alueella ja alueen viranomaistyöryhmä on tilanteesta huolissaan. Alkuviikon aikana on todettu jo yhteensä 31 uutta koronavirustartuntaa, kun koko viime viikolla tartuntoja todettiin 26.

Viimeisen 14 vuorokauden aikana alueella on todettu yhteensä 68 koronavirustartuntaa ja 14 vuorokauden ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 88 .

Viime viikolla koronavirusnäytteitä otettiin 1060 kappaletta, niistä reilu kaksi prosenttia oli positiivisia.

Viime viikolla vain 31 prosenttia tartunnoista todettiin jo ennestään karanteenissa olevilta.

Tartunnoista pystyttiin jäljittämään 65 prosenttia.

Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on tällä hetkellä hoidossa neljä koronaviruspotilasta, heistä kaksi on tehohoidossa.

Nyt todetuista koronavirustartunnoista hiukan yli puolet todettiin rokottamattomien tai vajaan rokotussarjan saaneiden keskuudessa. Koronavirustartunnan voi saada kahdesta rokotteesta huolimatta, mikäli on pitkässä kontaktissa sairastuneeseen. Kahden rokotteen läpi tartuntoja on tullut myös iäkkäille ja perussairauksia omaaville, joilla rokotusvaste on heikentynyt. Kaksi rokoteannosta saaneet sairastavat koronvirustaudin pääosin lievänä.

Tartunnat leviävät edelleen etenkin lapsissa ja nuorissa sekä heidän vanhemmissaan. Viime viikolla valtaosa tartunnoista todettiin alle 10-vuotiailla, tartuntoja esiintyy runsaasti myös 20-29-vuotiailla. Tartunnoista alle 10 prosenttia todettiin yli 50-vuotiailla.

Tartunnoista suurin osa on perhepiirissä tapahtuneita tartuntoja. Tartunnanlähteinä ovat olleet myös ystävien ja tuttavien tapaamiset, harrastukset sekä työpaikat.

– Suosittelemme vahvasti hankkimaan täyden koronavirusrokotussarjan, sillä koronavirus ei ole häviämässä ja jatkossa taudilta on hyvin vaikea välttyä. Koronavirus on selkeästi turvallisempaa kohdata rokotettuna, sillä rokotukset suojaavat tehokkaasti koronaviruksen vaikeaa tautimuotoa vastaan , kerrotaan Soitelta

Kolmannen annoksen koronarokotukset ovat lähteneet vilkkaasti käyntiin Soiten alueella.

Kolmas rokotusannos annetaan kaikille yli 18-vuotiaille, mikäli 2. rokotuksesta on kulunut 5-6 kuukautta.

Kolmannet koronarokotukset ovat tärkeitä etenkin yli 60-vuotiaille sekä lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluville.

Soiten alueella rokotusten painopiste on siirretty ajanvarauksettomiin walk-in-rokotuspäiviin, jolloin rokotukseen voi tulla itselle parhaiten sopivalla hetkellä. Rokotusten aikataulut löytyvät Soiten koronasivustolta: https://korona.soite.fi/koronarokotteet/

Soiten alue luokitellaan edelleen koronaviruksen leviämisalueeksi ja alueelliset rajoitukset sekä suositukset säilyvät ennallaan. Joulun aikaa suositellaan viettämään pienen lähipiirin kesken.

– Vierailut ystävien ja sukulaisten luona tulee tehdä vain terveenä ja mielellään rokotettuna. Ensisijaista on muistaa pyhinä samat periaatteet kuin muulloinkin korona-aikana. On tärkeää noudattaa hyvää käsi- ja yskimishygieniaa ja käyttää kasvomaskia suositusten mukaisesti, muistutellaan Soitesta.

Viranomaisryhmä muistuttaa, että lievissäkään hengitystieinfektion oireissa ei tulisi liikkua kodin ulkopuolella. Etenkin rokottamattomien tai vasta yhden rokotusannoksen saaneiden tulisi hakeutua viipymättä ja hyvin lievissäkin hengitystieinfektion oireissa koronatestiin.

Alueelliset suositukset säilyvät ennallaan.

Alueella on voimassa laaja kasvomaskisuositus sekä hybridimallinen etätyösuositus. Tilaisuuksia ja kokoontumisia tulisi järjestää vain tarkan harkinnan mukaan ja niissä tulee huomioida koronaan liittyvät hygieniaohjeistukset. Tilaisuuksien koronaturvallisuus on järjestäjän vastuulla. Soiten alueella on voimassa myös leviämisalueen ravintolarajoitukset.

Alueella on voimassa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 50 henkilön kokoontumisrajoitus koskien sisätiloissa järjestettäviä yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia 5.1.2021 saakka.

Kaikki alueelliset koronavirustilanteen määräykset ja suositukset listataan Soiten koronasivustolla: https://korona.soite.fi/suositukset/