Eilan pläjäykset -blogissa Kazuo Ishiguron romaani Klara ja Aurinko – Mikä ihmisessä on sellaista, jota ei voi korvata keinotekoisilla ratkaisuilla

Tartuin Kazuo Ishiguron romaaniin Klara ja Aurinko, suomentanut Helena Buzow, (Tammi. 371s.) odottaen jännittävää tulevaisuuden kuvaa. Millaiseen keinomaailmaan Ishigo lukijan nyt vie? Tähän aikaan sopivaa tulevaisuuden epävarmuutta kirja kyllä luo, mutta inhimillinen problematiikka saa pääosan.

Klara on robotti, joita perheet ostavat lapsilleen keinoystäviksi. Juuri hänet on Josie halunnut. Lapsia muokataan geneettisesti kyvykkäämmiksi välittämättä ikävistä seurauksista. Ja niitähän tässä perheessä on. Keskeiseksi teemaksi nousee epätasa-arvo. On geneettisesti muunnettuja lapsia, kuten Josie ja muuntamattomia kuten Josien naapuri ja ystävä Rick. Tämän ystävyyssuhteen keskelle tulee KY eli keinoystävä Klara. Josie ei ole aivan terve, joten hänestä huolehtiva Klara on sinänsä tarpeen. Kirjan jännite syntyy kuitenkin siitä, että Klara onkin älykkäämpi kuin tavallinen robotti. Onko hänellä kenties myös tunteita? Mitä tapahtuu, kun robotti ei pysykään siinä roolissa, johon hänet on hankittu?

Ishiguro luo asetelman erilaisten perheiden, varakkaiden ja varattomien välille. Kummankin perheen äidit haluavat lapsilleen parasta, myös hyvän opiskeluyliopiston. Josien sisar on kuollut, joten äidin kaikki tarmo ja huolenpito kohdistuu Josieen. Myös muuntamattoman Rickin äidin on kehiteltävä keinoja lapsensa tulevaisuuden varalta. Mitä lapsen menestymiseksi on eettisesti oikein tehdä? Ovatko äitien ratkaisut hyväksyttävissä? Ja kenen asia on hyväksyä tai olla hyväksymättä? Sitä lukija ajautuu miettimään.

Pääteeman ohella kirjassa on eräänlaisia sivuteemoja. On esimerkiksi auringon ravinto. Klarahan saa käyttövoimansa suoraan auringosta. On Rickin äidin menneisyys rakkauksineen. Keinoystävät vertailevat osaamistaan keskenään. Vanhat mallit pelkäävät uusien mallien tuloa markkinoille. Ajattelepa, mitä moottoritiellä tapahtuisi, jos vanha Audi alkaisi kadehtia uudempaa Audi-mallia. Olemme huomanneet, että vanhoissa koneissa on usein jotain, jota uusi ei voi korvata. Näin on myös Ishiguron robottimaailmassa. Ja se jokin oli Klarassa ja sen vuoksi Josie valitsi juuri hänet.

Onko ihminen korvattavissa robotilla? Mikä ihmisessä on sellaista, jota ei voi korvata keinotekoisilla ratkaisuilla. Elimiä siirretään sydäntä myöten, ihoa paikkaillaan hyvinkin suuria alueita, keinojaloilla juostaan maailmanennätyksiä, kirjojen lukemisessakin kuulo korvaa näkemisen. Kaiken ei tarvitse toimia, jotta ihminen voi elää hyvää elämää. Mutta mitä on se ihmisyys, jota ei voi korvata. Sitäpä lukija saattaa jäädä miettimään Klaraan tutustuttuaan. Kirjan kertoja on Klara ja näkökulma hänen. Itse asiassa se on mielenkiintoinen asetelma robotin kyvykkyyden kannalta. En osannut ratkaista, onko Ishigon ratkaisu hyvä vaiko ei.

Kirjassa on joitakin kömpelyyksiä. Jos ollaan uudessa maailmassa, eihän kännykkää voi kutsua pitkulaiseksi. Saaste, sinänsä relevantti isoissa kaupungeissa, tuntuu vähän päälle liimatulta. Teoksen alussa kiinnitin huomiota myös isojen kirjainten käyttöön, esim. Aurinko-sanassa. Ishiguron käsitys siitä, miten kone hahmottaa ei oikein auennut. ”Äidin kasvot täyttivät itsessään kuusi lokeroa, ja hänen kavenneet silmänsä näkyivät kolmessa niistä, kussakin eri kulmasta.” Kaikki tämä jäi kuitenkin sivuseikaksi, kun selvisi Josien äidin todellinen idea Klaran hankkimiseen. Mutta sitäpä en kerro.

