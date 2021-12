Kannuslainen Päivi Kotka on työskennellyt Kitinkannuksessa sen perustamisesta lähtien, ja työnkuva on kasvanut vuosien myötä: "Parasta on, kun pääsen välillä perustyöhöni fysioterapeuttina"



Kuntoutuspäällikkö Päivi Kotka lähtee mieluusti työpöytänsä takaa niin antamaan fysioterapiaa tai vaikka koristelemaan joulukuusen. Maisa Järvelä

Mihin olet kouluttautunut? Miten päädyit työhön Kitinkannukseen? – Olen lapsesta saakka harrastanut liikuntaa – lajeinani olivat yleisurheilu ja telinevoimistelu.