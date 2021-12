Kino-Keskipohjanmaa -videoblogissa ja elokuva-arvostelussa West Side Story – Amerikkalaismestari Steven Spielbergin ei ole varsinaisesti tarvinnut päivittää aihetta, tarina ei kaipaa nykyaikaistamista

Kino-Keskipohjanmaan videblogi ottaa vertailuunsa West Side Storyn elokuvaversiot vuosilta 1961 ja 2021. Onko Steven Spielberg pystynyt parantamaan alkuperäisklassikkoa – ja olisiko se edes mahdollista? Tai tarpeellistakaan? 60 vuotta alkuperäisfilmin ensi-illan jälkeen voimme huomata, miten ajankohtainen West Side Story yhä on niin romanssiltaan kuin yhteiskunnalliselta vastakkainasettelultaan. Ehkäpä musikaaliklassikoihin pitääkin suhtautua samalla tavalla kuin oopperoihin. Tehdäänhän niistäkin jatkuvasti uusia versioita ja sovituksia.

West Side Story. Ohjaus Steven Spielberg. Käsikirjoitus Tony Kushner Arthur Laurentsin musikaalin pohjalta. Musiikki Leonard Bernstein. Sanoitukset Stephen Sondheim. Kuvaus Janusz Kaminski. Pääosissa Rachel Zegler, Ansel Elgort, Rita Moreno, Mike Feist. 157 min. K12. Bio Rex, Kokkola. BioRex, Pietarsaari.

★★★ ★★

Uusi versio rakastetusta musikaalista West Side Story tuo iloa ja valoa joulunodotukseen. Amerikkalaismestari Steven Spielbergin ei ole varsinaisesti tarvinnut päivittää aihetta. Tarina ei kaipaa nykyaikaistamista. Vuoden 1957 alkuperäisen näyttämömusikaalin ja vuoden 1961 elokuvan lähtötilanne on tässäkin sama, ja yhä valitettavan ajankohtainen. New Yorkin rauniokaupunginosan jengit, valkoisten Jets ja puertoricolaisten Sharks, ilmentävät myös nykypäivää. Maahanmuuttajiin suhtautuvat ynseimmin ne, jotka itsekin ovat päähänpotkittuja. Voiko rakkauskaan katkaista vihan kierteen, kysyy klassikkomusikaali Shakespearen Romeon ja Julian hengessä.

Taiteista musiikki ja tanssi ovat elokuvan lähisukulaisia. Musikaali ei ole erikoisuus, vaan elokuvan ydinmehua. Toisin kuin monet lajityypit, kuten dokumentti, fantasia, lännenfilmi ja kauhu, jotka syntyivät samaan aikaan kun elokuva keksittiin, musikaali sai odottaa äänifilmin tuloa. Vuonna 1927 nähtiin ensimmäinen elokuvamusikaali Jazzilaulaja Yhdysvalloissa, joka on pysynyt siitä asti lajin suurvaltana. Laulavat sadepisarat, Ihmemaa Oz, Sound of Music, Meet Me in St. Louis, A Star Is Born, Seitsemän veljeksen morsiamet ovat toinen toistaan kuulumpia amerikkalaismusikaaleja. Mutta vain West Side Story on voittanut kymmenen Oscaria. Tätä ennätystä ei tehty rikottavaksi. Tuskin Spielbergkään siihen pystyy.

Alkuperäisversion veteraani Rita Moreno, 90, esittää uutuudessa avainlaulun Somewhere KELLY A. COOK/20TH CENTURY FOX

Leonard Bernsteinin nerokas musiikki ja Stephen Sondheimin laulusanoitukset kantavat uutuuttakin ja altistavat sen tarkkaan vertailuun vanhemman kanssa. Miespääosassa Ansel Elgort on Tonyna se heikoin lenkki, mutta hän laulaa hyvin ja parantaa suoritustaan loppua kohti - niin kuin koko elokuvakin. West Side Story on Steven Spielbergin paras teos kymmeneen vuoteen, sitten Lincolnin (2012). Naispääosissa on häikäisevän hyviä näyttelijöitä ja laulajia: Mariana Rachel Zegler ja Anitana Ariana DeBose. Roolit tekevät kunniaa edellisfilmissä osia esittäneille Natalie Woodille ja Rita Morenolle. Äsken yhdeksänkymmentä täyttäneellä Morenolla on avainrooli uudessakin.

Vuoden 1961 versiossa laulujen ja musiikin ohella tähtinä loistivat Jerome Robbinsin tanssikuviot. Koreografian kulmikas iskevyys korosti maskuliinisuutta ja miesvaltaisten jengien uhoa. Amerikanargentiinalainen Justin Peck on uudistanut tanssit täysin ja tuonut niihin unisexiä pehmeyttä ja joustavuutta. Peck yhdistää nyt miehet ja naiset sulavampaan liikkeeseen. Uusi koreografia ei ole alkuperäistä parempi, mutta juuri tällaiset kosketukset perustelevat Spielbergin aiheenvalinnan.

Robbinsin ja Robert Wisen elokuvamusikaalin lauluissa ja tansseissa valttina oli ajan ja paikan ykseys. Nyt Spielberg laventaa ilmaisua ja kuvauspaikkoja on enemmän, varsinkin jaksoissa, jotka tapahtuvat poissa kaduilta. Laulu I Feel Pretty onkin nyt aivan uudenlainen luomus. Rachel Zegler on lumoava nyky-Maria. Yhtä tärkeäksi nousee Anitan rooli, kuten vuoden 1961 West Side Storyssakin. Ariana DeBose tekee osasta täysin omansa. Vanha Anita, Rita Moreno, esittää tässä kokoontumispaikan baarinpitäjää.

Ikivihreä Somewhere lauletaan alkuperäisversiossa musikaalihistorian ristiriitaisimpana kohtauksena vain hetki tapon jälkeen. Musikaalit elävät kreiseistä käänteistä, mutta tämä menee äärettömyyteen ja siitäkin yli. Spielbergin ja käsikirjoittaja Tony Kushnerin välkyin idea on laittaa Rita Moreno West Siden kulmien veteraanina esittämään Somewhere-klassikko Marian ja Tonyn sijasta. Näin molempien elokuvien viisas aikalaistodistaja kiteyttää yhteen lauluun koko Storyn teeman: toiveiden maailma on yhä jossain edessäpäin.

Ansel ”Baby Driver” Elgortista ei löydy sitä tosi- tai ensirakkauden säteilyä, jota Richard Beymer alkuperäisessä hehkui. Marian tapaaminen tansseissakaan ei saa tämän Tonyn kasvoja tai kohtausta syttymään. (Keskeinen tanssisalijakso on bändin etualalle tuomisesta huolimatta laimeampi kuin originaalissa. Tässä Spielberg ei onnistu virittämään pääparin välille minkäänlaista väreilyä.) Ehkäpä on tavoiteltu modernimpaa, viileämpää ilmaisua? Elgort jättää Tonyn tyhjäksi tauluksi. Hujoppiin, raamikkaaseen näyttelijään voi kypsyä Liam Neesonin tai Patrick Swayzen tyyppistä charmia, mutta tällä näytöllä hänellä on vain Johnny ”Tarzan” Weismullerin ilmaisuskaala.

Valkoisten Jets-jengin pomo Riffinä Mike Faist on Spielbergin elokuvan näyttelijälöytöjä. KELLY A. COOK/20TH CENTURY FOX

Oli myös vaikea kuvitella kenenkään pystyvän kilpailemaan Jetsien jengipomo Riffinä loistaneen tanssijan, Seitsemän veljeksen morsiamista West Side Storyyn ponkaisseen Russ Tamblynin kanssa. Mutta Mike Faist hoitaa uutena Riffinä homman kotiin, erottuu jengistä ja jättää joukkokohtauksissa muut taiturit persoonallisuutensa varjoon. Tähti on syntynyt.

Kuten vuoden 1961 filmissä, kuusi vuosikymmentä myöhemmin luotu musikaali säväyttää isoissa bravuureissaan, kärkenä kohtalokas jengikahakka. Poliisi Krupken (mainio Brian d’Arcy James) numeron ilotulitus räjähtää nyt putkassa. Jetsit rakentavat Sondheimin nokkelaan ”psykoanalyyttiseen” sanoitukseen oman kuvaelmansa lapsikohtaloista. Sävelmänä ja tekstinä lyömätön America viedään katon sijasta kadulle. Täysin uusi paikka ja koreografia on löydetty Cool-esityksellekin, eikä se juuri häviä alkuperäiselle. Nykyelokuvassa ei pidätellä väkivallassa, mutta pehmentelyyn ei sortunut originaaliversiokaan. Kummassakin valkoisten nuorten jengi viittä vaille raiskaa sovintoon vastoin tahtoaan taipuneen tumman Anitan.

Jetseihin halukas, mutta hyljeksitty hangaround-jäsen Anybodys (”kuka tahansa”) oli vielä vuonna 1961 klassinen ”tomboy”, tyttöpoika. Häntä esitti naisnäyttelijä Susan Oakes. Vuonna 2021 Anybodys on tietenkin muunsukupuolinen ja hahmona transnäyttelijä Iris Menas. Niinpä ”buddy-boyn” hyväksyminen poikien jengiin saavuttaa jopa suuremman koskettavuuden kuin alkuperäisfilmissä. Huumoripuolella uusversio jää jälkeen. Tutustumistarkoituksessa tanssit nuorisolle järjestävä tilaisuuden juontaja (Mike Iveson) on uutuudessa varjo John Astinin riemastuttavasta hyvää tarkoittavan sosiaalityöntekijän parodiasta.

Jerome Robbinsin ja Robert Wisen West Side Story käytti realismin hengessä taitavia ja hienovaraisia, sovittavia eleitä. Spielbergin ja Kushnerin uusversio kasvattaa yhtä taiten noista pienistä viitteistä isompia, rituaalinomaisia kohtauksia, kuten loppukohtauksen vaikuttavassa ruumissaatossa.

Pandemia on paradoksaalisesti tuonut vahvasti yhteisölliset musikaalielokuvat parina viime vuonna taas esille teattereihin ja suoratoistoon, esimerkkeinä Lin-Manuel Mirandan luomat In the Heights ja tick, tick…BOOM! West Side Storyn jälkeen ennen uuttavuotta saadaan ensi-iltaan vielä toinenkin iso musikaali, Cannes-voittaja Annette. Leos Caraxin ohjauksessa ja Sparksin musiikein ja sanoituksin se laittaa perinteisen lajityypin aivan uuteen uskoon. Eikä Annettessa edes tanssita!