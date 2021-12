Enintään 50 henkilön yleisötilaisuus tai koronapassi käyttöön, kuuluu aluehallintoviraston määräys Vaasan sairaanhoitopiirin alueelle

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto määräsi torstaina 16.12. uuden kokoontumisrajoituksen sisätiloihin Vaasan sairaanhoitopiirin alueelle. Määräys on voimassa 20.12.2021–19.1.2022.

Aluehallintovirasto kieltää Vaasan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 50 henkilöä. Toiminnanharjoittaja tosin voi ottaa koronapassin käyttöön vaihtoehtona voimassa oleville koronarajoituksille, jolloin passi mahdollistaa sisäänpääsyn tilaisuuksiin ja tapahtumiin.

Koronapassia voidaan edellyttää 16 vuotta täyttäneiltä henkilöiltä. Yleisissä kokouksissa järjestäjä ei voi edellyttää koronapassia, vaan niissä tulee noudattaa rajoituksia.

Määräys on reaktio epidemiatilanteeseen. Vaasan sairaanhoitopiiri on edelleen koronaepidemian leviämisaluetta. Muutaman rauhallisen viikon jälkeen alueen koronatartunnat ja ilmaantuvuus ovat kääntyneet nousuun.

Vaasan sairaanhoitopiirissä on todettu kuluneen vuorokauden aikana 20 koronavirustartuntaa. Kokonaismäärä on siten 4 780. Kahden viikon ilmaantuvuusluku on 156.

Uusia tartuntoja on havaittu useimmissa alueen kunnissa, ja kuntien tartunnanjäljitys on kuormittunut. Pohjanmaan koronakoordinaatiotyöryhmä ja Vaasan sairaanhoitopiiri ovat esittäneet alueellisen kokoontumisrajoituksen jatkamista ja samalla kiristämistä.

Kokoontumisrajoituksella halutaan turvata terveydenhuollon kantokyky ja onnistunut tartunnanjäljitys. Samalla halutaan mahdollistaa, että joulunajan tapahtumat voidaan toteuttaa terveysturvallisesti. Päätöksessä on huomioitu myös valtakunnallisesti heikentynyt epidemiatilanne.

Keskipohjanmaan levikkialueen kunnista Vaasan sairaanhoitopiiriin kuuluvat Luoto, Pedersöre, Pietarsaari ja Uusikaarlepyy.