Pääkirjoitus: Miten Kaustisen hieno brändi saadaan vielä loistavammaksi? – Törkiän kolokosti onnea

Aineettoman kulttuuriperinnön ajatus lähtee ruohonjuuritason toiminnasta. On äärimmäisen hienoa, että kaustislainen viulunsoittoperinne nimettiin ihmiskunnan aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon. Parasta on se, että kaustislainen viuluperinne elää myös arjessa ja nykyajassa. Se ansaitsee huomiota ja kiitosta.

Suomi allekirjoitti Unescon eli Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön yleissopimuksen aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta vuonna 2013. Luetteloiden avulla halutaan tuoda näkyvyyttä elävälle perinnölle ja jakaa hyviä käytäntöjä maiden kesken. Suomen ensimmäinen kohde luetteloissa on saunaperinne, joka nimettiin sinne joulukuussa 2020.

Keskiviikkona Kaustisella Pelimannitalon kisastudiossa seurattiin jännnittyneinä Unescon hallitustenvälisen komitean kokousta. Ilo, helpotus ja ylpeys ovat sanoja, joita voi käyttää lopputuloksesta. Nimitys ei tullut itsestään vaan se on ollut ison työn takana pelkän hakemuksensa puolesta.

Kansanmusiikki-instituutin johtaja Matti Hakamäki kuvaili Keskipohjanmaassa Unesco-nimeämisen merkitystä erityisen hyvin. Hän pitää nimitystä suurena asiana paikallisille toimijoille ja heidän työlleen. Aineettomalla kulttuuriperinnöllä hän näkee juuri tässä ajassa suuren merkityksen. "Paikallisperinteet ovat ketjuja menneestä tulevaan. Unesco-listauksella tehdään näkyväksi sitä, että perinteet ovat tärkeä osa yhteiskuntaa ja ihmisten elämää."

Kaustislainen perinne on äärimmäisen paikallista. Silti se voi koskettaa mielen lankoja myös toisella puolella maailmaa. Musiikin kieli ja ainutlaatuisuus vaikuttavat. Erityisen hienoa on se, että Kaustisella mukana ovat luonnollisella tavalla lapset ja nuoret. Pelimanni- ja näppäri-ideologian isä Mauno Järvelä kuvailee Keskipohjanmaassa omaa historiaansa. Järvelä innostui musiikista lapsena elävän, arjessa näkyvän ja kuuluvan soittoperinteen keskellä (KP 15.12.). Hänen unelmansa onkin, että soittoperinne säilyisi.

Nyt siihen on entistä paremmat mahdollisuudet. Keskipohjanmaan mielipidekirjoittaja toivotti "kolokosti Kaustiselle". Tässä kohtaa voi toivottaa vaikka törkiän kolokosti onnea. Monella meistä ei-kaustislaisista on eläviä muistoja kansanmusiikkijuhlilta. Silloinkin kun pelimannimusiikki ei ole omaa suosikkimusiikkia, monet löytävät tapahtuman hienouden ihmisten kohtaamisesta sekä yleisön ja soittajien aidosta vuorovaikutuksesta.

Kaustislainen pelimannimusiikki on itse asiassa alueellisestikin laajempaa kuin nimikkopaikkakuntansa. Esimerkiksi naapurissa Ullavalla on ihan samaa musiikkiperinnettä. Joka tapauksessa Kaustinen tunnetaan kansanmusiikistaan. Se on aito brändi, jota mikään toimisto ei pystyisi keksimään. Sitä voi miettiä, voisiko hienoa perinnettä tuoda vielä nykyistä voimakkaammin esille. Yhtään ei haittaisi vaikka Kaustisen brändiä hyödynnettäisiin koko maakunnassa. Kommentteja tähän?

