Vanhustyön työntekijöiden mielipide: Lähellä vanhusta – lähellä sydäntä

Millaista on olla toisen ihmisen hoidettavana ja armoilla? Miltä tuntuu, kun ei itse enää pysty huolehtimaan itsestään ja asioistaan? Näitä kysymyksiä olisi hyvä pysähtyä miettimään, myös heidän, jotka osallistuvat yhteiseen päätöksentekoon yhteiskunnallisissa asioissa.

Olemme töissä vanhusten ympärivuorokautisissa hoitopaikoissa eli palveluasumisessa. Olemme vanhojen ihmisten lähellä kaikissa arkisissa tilanteissa. Pesemme, puemme, syötämme, harjaamme hiukset ja hampaat, hoidamme haavoja, rasvaamme jalkoja, käytämme vessassa tai vaihdamme vaipat. Kuntoutamme, otamme verikokeita, hoidamme lääkitykset ja tarpeelliset lääkärin konsultaatiot. Juttelemme ja kuuntelemme.

Otamme vastaan vanhusten tunnekirjon laidasta laitaan: ilot, naurut ja tyytyväisyydet sekä myös nyrkit, huudot, itkut, pettymykset, pelot ja ahdistukset. Omaisten kanssa olemme yhteistyössä. Hoidamme näitä vanhuksia, koska he eivät enää itse ole kykeneviä huolehtimaan asioistaan.

Me arvostamme työtämme. Se on tarpeellista, arvokasta ja sisällöltään rikasta. Teemme työtä sydämellämme ja annamme parastamme. Työyhteisöihimme mahtuu monenlaista persoonaa, ja kaikki mahtuvat porukkaan. Kiinnymme vanhuksiin, joita hoidamme, sillä osa saattaa olla hoidettavana useita vuosia. Työmme parasta antia ovat lämpimät kohtaamiset vanhusten kanssa, ja heillä on jokaisella oma elämäntarinansa.

Työn vastapainona jokaisella meistä on henkilökohtainen vapaa-aika, joka on oikeus viettää levollisesti työasioita murehtimatta. Vaikka hoitoalan epäkohtia puidaan julkisuudessa, toivoisimme, että vanhusten palveluasumisesta ja hoitoalasta yleensäkin, voitaisiin uutisoida myös myönteiseen sävyyn. Toivomme jatkossakin ihmisten hakeutuvan tälle alalle ja saavamme uusia perehdytettäviä sekä opiskelijoita joukkoomme!

Jokainen vanhus ansaitsee tulla hoidetuksi niin hyvin, että hänen loppuelämänsä on arvokasta aikaa. Tällä hetkellä vanhusten palveluasumisessa meillä hoitajilla on kuitenkin liian kiire. Käsipareja on yksinkertaisesti liian vähän. Hoitoa ei pystytä toteuttamaan niin yksilöllisesti kuin näkisimme hyväksi.

Koronatilanne on luonnollisesti asettanut lisähaasteita kuten kaikissa muissakin hoitoyksiköissä. Se vain on vahvistanut sitä seikkaa, että särkymävaraa alalla on hyvin vähän. Mielestämme vanhuksilla on myös oikeus saada hoitopaikka mahdollisimman läheltä kotiaan ja läheisverkostoaan.

Nyt kun aluevaalit ovat tulossa, toivomme ehdokkaiden painavan sydämeensä pyyntömme: puolustakaa vanhustenhoitoa, jotta resurssit mahdollistaisivat laadukkaan toiminnan!

Vanhustyö tarvitsee lisää resursseja. Tiedämme, että tämä haaste on koko Suomessa yhteinen, mutta se ei vähennä keskustelun tarpeellisuutta, vaan jopa lisää sitä. Asioita tulee yhteiskunnassamme asettaa tärkeysjärjestykseen. Me hoitajat olemme ruohonjuuritasolla vanhusten rinnalla ja yritämme puolustaa heidän oikeuksiaan.

Tarvitsemme kuitenkin vanhuksillemme tukea teistä aluevaaliehdokkaista. Otattehan nämä asiat ajaaksenne! Nämä sota-ajan jälkeen Suomea rakentamassa olleet vanhukset eivät enää kauaa ole luonamme. He ansaitsevat parasta.

Ilona Teirikangas

Tuula Salo

Anneli Polso

Soile Tikkakoski

Mari Keski-Vähälä

Petriina Nisula

Hanna Rauma

Karoliina Nikula