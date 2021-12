Aluevaaliehdokkaan mielipide: Mistä osaavaa työvoimaa Soiteen?

Aluevaalit 2022

Työvoimapula on arkipäivää. Yhä useampi ala kärsii jo nyt osaajapulasta. Myös sosiaali- ja terveydenhoitoala on saman haasteen edessä. Soiten toimintakin on aika-ajoin kärsinyt sijaispulasta.

Vakinaisiin sairaanhoitajan ja lähihoitajan toimiin on ollut vielä mukavasti hakijoita, mutta puutetta sijaisista on erityisesti Lesti- ja Perhonjokilaakson alueella. Sosiaalityöntekijöistä on puutetta lastensuojelussa ja perhetukipalveluissa. Psykologin virkoja on auki ja hakijoita on ollut vaikea saada. Puheterapeuteista on myös pula. Soite on pyrkinyt helpottamaan työvoimapulaa käyttämällä tehostettujen rekrytointien keinoja.

Miten voimme tulevalla hyvinvointialueella varmistaa työvoiman riittävyyden? Työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen tulee kiinnittää enemmän huomiota. Esimiesten kouluttamismahdollisuuksia tulee lisätä ja tukea. Vuonna 2021 tehdyssä henkilöstötutkimuksessa 79 prosenttia vastanneista on valmis suosittelemaan Soitea työpaikkana. Perusta on siis kunnossa, mutta työvoimapolitiikkaa täytyy erityisesti vaalia ja edelleen kehittää. Kuka onkaan parempi suosittelija kuin työntekijä itse?

Soiten ja koulutusorganisaatioiden yhteistyöllä on iso merkitys. Koulutuspaikkojen laadullinen taso ja määrä tulee turvata. Oppisopimuskoulutus on myös toimiva tapa kouluttaa. Soite on tässä ollut aktiivinen. Lähihoitajakoulutusta sekä hoiva-avustajakoulutusta oppisopimusmallilla ollaan käynnistämässä.

Kaikkea koulutusta ei kuitenkaan alueella pystytä tuottamaan. Oulun yliopistossa alkoi psykologikoulutus tänä syksynä. Kestää vain ennen kuin valmistuvat. Yhtenä isona ongelmana on myös, että lääkäriopintoihin haetaan niukasti Keski-Pohjanmaalta. Yhtenä syynä lienee, että Oulun yliopiston lääkärikoulutus paikoille ei ole alueellisia kiintiöitä ja pääosa Oulussa lääkäriksi opiskelevia tulee Etelä-Suomesta. Kiintiömallin puolesta on voimakkaasti pyritty vaikuttamaan koko Pohjoiselta yhteistoiminta-alueelta. OYS:n johtaja Ilkka Luoma alueen tukemana on asiassa ollut aktiivinen. Toivotaan, että kiintiömalli saataisiin takaisin erityisesti lääkäriopintoihin. Me kaikki tiedämme, että alasta riippumatta nuoren valmistuneen on helpompi sijoittua alueellemme, jos hänen juurensa ovat täällä.

Koulutuksen osalta tarvitsemme niin alueellisesti kuin valtakunnallisesti vahvaa edunvalvontaa. Työperäinen maahanmuuttokaan ei tuo helpotusta osaajapulaan, jos koulutuspalvelut eivät pysty tukemaan tätä kehitystä. Alueen edunvalvonta tulee edelleen olemaan menestyksen kulmakiviä ja siihen tarvitaan verkostoja hallitsevia päättäjiä.

Veikko Laitila,

aluevaaliehdokas (kesk.),

Kokkola