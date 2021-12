Ammattiliitto Pro jätti metsäyhtiö UPM:lle lakkovaroituksen: "UPM ei ole tekemässä työehtosopimusta Ammattiliitto Pron kanssa", yhtiö vastaa

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Helsinki

Ammattiliitto Pro jätti perjantaina metsäyhtiö UPM:lle lakkovaroituksen. Lakko alkaa Pron mukaan uudenvuodenpäivänä ja kestää kolme viikkoa, ellei sitä ennen saavuteta neuvottelutulosta uudesta työehtosopimuksesta.

Pron neuvottelema toimihenkilöiden työehtosopimus päättyy vuodenvaihteessa. Pron mukaan UPM on vastannut kielteisesti kaikkiin uuden sopimuksen neuvottelukutsuihin.

Myös Paperiliitto varoitti aiemmin tällä viikolla UPM:ää vuodenvaihteessa alkavasta lakosta, joka kestää kolme viikkoa, ellei sitä ennen päästä sopuun uudesta työehtosopimuksesta.

Toimihenkilöt ovat Pron mukaan vuodenvaihteesta alkaen ilman osapuolten kesken sovittuja työehtoja, palkkaperusteita ja palkankorotuksia. Pron mukaan UPM ei aio noudattaa päättyneen sopimuksen jälkivaikutuksella vanhoja työehtoja, vaan siirtyy itse yksipuolisesti määrittelemiinsä ehtoihin heti vuoden alusta.

– Tämä on ilmoitettu jo helmikuussa, mutta useimmille toimihenkilöille on vieläkin epäselvää, mitä palkkaa he tulevat ensi vuonna saamaan. Suuri osa työhön liittyvistä tessin korvauksista on auki, palkkaperusteita ei ole kerrottu eikä palkankorotuksia luvattu. Todennäköistä on, että monien toimihenkilöiden kokonaisansiot laskevat, puheenjohtaja Jorma Malinen sanoo Pron tiedotteessa.

– Emme voi jättää toimihenkilöitä tyhjän päälle ja UPM:n johdon armeliaisuuden varaan. Lakko on äärimmäinen keino, mutta poikkeuksellinen ja ennen näkemätön on myös UPM:n johdon jääräpäisyys tuhota työelämän vakautta ja henkilöstönsä toimeentulon perusteita, Malinen jatkaa.

"UPM ei tee sopimusta Pron kanssa"

UPM toivoi tiedotteessa, että yhtiön toimihenkilöt tulevat lakkoilmoituksesta huolimatta töihin normaalisti.

– Lakolla ei ole vaikutusta toimihenkilöiden tuleviin työehtoihin, sillä UPM ei ole tekemässä työehtosopimusta Ammattiliitto Pron kanssa, UPM kirjoittaa tiedotteessaan.

– Jatkossa UPM:n toimihenkilöiden työehdot sovitaan kuten yhtiön ylempien toimihenkilöiden työehdot on sovittu jo pitkään, UPM jatkaa.

UPM:n mukaan yhtiön toimihenkilötehtävät ovat monipuolisia asiantuntija- ja esimiestehtäviä, ja asiantuntijatehtävissä tarvitaan "kykyä ja halua itsensä johtamiseen ja kehittämiseen".

– Työehtojen määrittäminen ilman työehtosopimusta antaa kaikille samat lähtökohdat ja mahdollisuudet​ sekä yhtenäistää sovellettavia työehtoja asiantuntija- ja esimiestyötä tekevien toimihenkilöryhmien välillä, yhtiö kirjoittaa.

