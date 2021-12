MTK Keski-Pohjanmaan toiminnanjohtajan, puheenjohtajan ja kenttäpäällikön mielipide: Maanviljelijät luottavat kuluttajiin

Tilastokeskuksen tuoreessa tiedotteessa (9.12.) kerrotaan, että tuotantokustannusten rajun nousun ja alentuneen tuotoksen luoma uhkakuva maanviljelijöille jäävän osuuden, yrittäjätulon, pienentymisestä on käymässä toteen jo tänä vuonna. Tilastojen valossa yrittäjätulo olisi tänä vuonna vain 63 prosenttia viime vuoden vastaavasta. Yrittäjätulon tiputus on raju, ja se laittaa vakaitakin maatiloja polvilleen. Maatiloilta tulevat viestit ovat huolestuttavia. Rahat ovat loppu ja pian myös jaksaminen.

Maatalouden kriisi näkyy tavan tallaajalle vasta viiveellä, vuonna 2023. Maatalouden pitkien tuotantosyklien vuoksi ruokaketjun kokemat iskut tuntuvat ketjun häntäpäässä paljon myöhemmin – ja paljon lievempänä. Tästä talvesta vielä selvitään ja ensi kesästä, mutta ellei korjausta kustannus-tuottosuhteeseen tule, niin jouluna 2022 sitä seuraavana vuonna saatetaan nähdä puutetta kotimaisissa vaihtoehdoissa.

Maanviljelijöiden luottamus nojautuu tällä hetkellä eniten kuluttajiin, ihmisiin, jotka syövät. Heidän toimintansa ohjaa sitä, miten tästä kriisistä suomalainen ja keskipohjalainen maatalous nousee. Mitä he sitten voivat tehdä? Tahdomme antaa kolme vinkkiä.

Yksi. Jos lounastat, varmista, että buffet-pöytään on katettu kotimaisista raaka-aineista valmistettuja ruokia. Jos ravintola ei ole ilmoittanut listallaan raaka-aineiden alkuperää, niin kysy. Samalla kannustamme ravintoloita nousemaan osana ruokaketjua maatalousyrittäjien kanssa samaan rintamaan ja kotimaisen ruuantuotannon nousuun: merkitkää lounaslistoihinne vähintään pääraaka-aineiden alkuperät pienellä suomenlipulla tai FIN-kirjainyhdistelmällä. Esimerkiksi Kokkolassa on mahdollista törmätä tilanteeseen, jossa lounaalla tarjotut perunat eivät ole kotimaisia. Tämä siis maakunnassa, joka tuottaa 10 prosenttia kotimaisesta perunasta.

Kaksi. Kaupunkien ja kuntien tarjoilut ovat parhaimmillaan ikkuna paikalliseen ruoantuotantoon ja elintarviketeollisuuteen. Kuntien päätökset voivat olla suoria tai osa hankintastrategiaan, jossa painotetaan paikallisia ja kotimaisia vaihtoehtoja, etenkin kunnan keittiöissä. Erinomaista esimerkkiä meille näytetään Itä-Suomessa: Mikkeli (Maaseudun tulevaisuus 23.11.2021), Savonlinna (Kuntalehti 2.12.2021), ovat ilmoittaneet siirtyvänsä kotimaisten ruokien tarjoiluun tilaisuuksissaan. Esityksiä tähän suuntaan on tehty Janakkalassa (Hämeen sanomat 14.12.) ja Heinolassa (Suomenmaa 15.12.) sekä Loimaalla, Lapualla ja Laitilassa. Lista pitenee nopeaa vauhtia. Meidän tuleekin vakavasti kysyä päättäjiltämme, milloin meidän kuntiemme tilaisuuksissa tarjotaan vain kotimaista ruokaa?

Kolme. Nyt jouluostosten lähestyessä on tärkeintä tarkistaa omien valintojensa alkuperämaa, ja että se on Suomi. Sen tunnistaa helpoiten Joutsenlippu-merkistä. Muun muassa juustohyllyn edessä kannattaa olla tarkkana. Kilossa juustoa on kymmenen kiloa maitoa, joten oikealla valinnalla on iso vaikutus! Kotimaisista herkuista koostuva joulupöytä on suomalaiselle maanviljelijälle paras mahdollinen tuen osoitus. Tuesta kannattaa kertoa somessa kuvan kera.

Maatalouden elpyminen kriisistä tapahtuu hitaasti, ja ilman tappioita tuskin selvitään. Maanviljelijöiden yrittäjätulon kääntyminen takaisin kasvupolulle keskivertopalkkojen tapaan ei tapahdu hetkessä. Toivoa tulevaisuudessa siintävään parempaan aikaan maanviljelijöille tuo nyt tehtävät päätökset lounailla, kodeissa ja kunnissa. Nyt tehtävät päätökset ratkaisevat, mikä tilanne on vuoden kuluttua.

Jan-Ove Nyman

toiminnanjohtaja,

Atso Ala-Kopsala

puheenjohtaja,

Niko Hyppönen

kenttäpäällikkö,

MTK Keski-Pohjanmaa