Näkökulma: Presidentti Niinistöllä painavien puhelujen viikko – Ukraina-jännitteiden laukaiseminen myös Suomen etu, mutta välittäjäksi ei kannata suostua



Next

Venäjä on syksyn aikana lisännyt joukkojaan Ukrainan rajan läheisyyteen, mikä on herättänyt huolta ja arvailuja maan aikomuksista. Tietojen saantia on osaltaan vaikeuttanut Venäjän päätös rajoittaa Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin tarkkailijoiden oleskelua alueella.