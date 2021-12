Kaisa Mäkäräinen menettämässä maailmancupin kokonaiskisan ykkössijansa – Venäläiskilpailijan dopingrikkeet tuovat cup-voiton Tora Bergerille: "Ei tunnu hyvältä ottaa kristallipalloa Kaisalta"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Helsinki

Suomen ampumahiihdon kaikkien aikojen kuningatar Kaisa Mäkäräinen on menettämässä yhden kolmesta maailmancupin kokonaisvoitostaan, kertoivat NRKSVT ja Yle perjantaina. Mäkäräinen oli kauden 2013–14 cupin loppupisteissä ykkönen neljän pisteen erolla Norjan Tora Bergeriin, mutta venäläisen Olga Zaitsevan dopingista johtuvan tulosten mitätöimisen myötä Berger nousee Mäkäräisen ohi cup-kokonaisvoittoon.

Kansainvälisen ampumahiihtoliitto IBU:n urheilu- ja tapahtumajohtaja Felix Bitterling kertoi Ylelle, että Zaitsevan tapaus on saatu käsiteltyä loppuun ja liitto on laskenut cupin pisteet uudelleen. Berger nousee muutosten myötä kolme pistettä Mäkäräisen edelle.

– Päätös on lopullinen. Kaisa putosi nyt toiseksi ja Tora Berger nousee ykköseksi. Berger on nyt virallisesti kokonaiskilpailun voittaja. Olemme hyvin pahoillamme, koska tästä on niin monta vuotta aikaa. Lisäksi tällä on vaikutusta kahteen urheilijaan, jotka eivät ole tehneet mitään väärää, Bitterling sanoo Ylelle.

Bitterling kuitenkin lisää, että IBU:ssa "ei tunnu hyvältä ottaa kristallipalloa Kaisalta näin pitkän ajan jälkeen". Liitto selvittelee kokouksessaan lähiaikoina, saavatko sekä Mäkäräinen että Berger cup-voiton.

– Selvitämme, pitääkö Kaisan palauttaa omansa, jotta se voidaan antaa Toralle, vai annammeko Toralle uuden ja heidät molemmat julistetaan voittajiksi, Bitterling sanoo Ylelle.

Mäkäräinen ja Berger yllättyivät

Ylen haastattelema Mäkäräinen yllättyi kuultuaan asiasta.

– En edes tiennyt, että tällainen asia on vielä vireillä. Siitä on 7–8 vuotta aikaa. Näköjään pystyy vielä saamaan yllätyksiä omalta urheilu-uralta, keväällä 2020 uransa lopettanut Mäkäräinen kertoo Ylelle.

– Jos urheilu olisi puhdasta ja jos meillä olisi täällä vain puhtaita urheilijoita, ei tarvitsisi tuloksia kirjoittaa uudestaan. Tämä on vain surullinen esimerkki siitä, että täysin puhtaat ja viattomat urheilijat joutuvat kärsimään muiden törttöilyjen takia.

Berger sai kuulla asiasta Norjan yleisradioyhtiöltä NRK:lta.

– Tuosta on niin pitkä aika, että oudolta tämä tuntuu, Berger sanoi.