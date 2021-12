Edunvalvonnan tarve lisääntyy niin kovaa vauhtia, että nelikymppisille aloitetaan kampanja – Digi- ja väestötietovirasto purkaa ruuhkia lisäväellä



Digi- ja väestötietoviraston (DVV) jonoja on saatu hieman lyhennettyä loppuvuodesta, kun lisämäärärahalla on palkattu 40 uutta työntekijää. Vaikein tilanne on holhoustoimessa, jonka asiakasmäärä kasvaa jatkuvasti, kun väestö ikääntyy ja ihmiset tarvitsevat edunvalvojaa hoitamaan asioitaan.