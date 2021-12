Pääkirjoitus: Demokratian takia kannattaa äänestää aluevaaleissa – Myös ehdokkaiden tiedettävä, mistä saavat päättää

Tänään viiden viikon kuluttua tiedetään aluevaalien mahdollisesti kiinnostavin tulos. Se on äänestysprosentti meidän alueellamme ja koko Suomessa. Aluevaalit pidetään ensimmäisen kerran ja vieläpä melko pian kesäkuun kuntavaalien jälkeen.

Viidessä viikossa ehditään saada äänestysintoon vauhtia siten, että teemat tulevat hyvin esiin, ehdokkaat ajattelevat äänestäjiä kampanjoidessaan ja on meillä mediassakin tekemistä, että pystymme kertomaan hyvinvointialueista selkeästi.

Aluevaaleissa on kysymys sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä sekä pelastustoimesta. Vielä yksinkertaisemmin tämän voi kuvata sanomalla, että kysymys on monelle tärkeimmistä palveluista.

Yksi keino saada ihmiset mukaan on käydä vertailemassa vaalikoneessa omia ja ehdokkaiden näkemyksiä. Keskipohjanmaan sekä paikallis- ja kaupunkilehtien verkkopalveluissa avataan maanantaina vaalikone, jossa on kiperiä alueellisia ja valtakunnallisia kysymyksiä. Vaalikone testaa osaltaan myös tämän alueen ehdokkaita.

Nyt kannattaakin tutustua Keskipohjanmaan digipalveluihin, jos et ole sitä aikaisemmin tehnyt. Toki aluevaalien kysymyksiä käsitellään myös paperilehdessä. Vaalikoneen voi kuitenkin täyttää ainoastaan digitaalisesti.

Eduskuntatutkimuksen keskuksen erikoistutkija Jenni Karimäki arvioi tänään Keskipohjanmaassa, että demokratian ja ihmisten yhteiskunnallisen osallistumisen kannalta olisi tietysti hyvä asia, että äänestäjät kokisivat tämän vaalin tärkeäksi. Hän pitää hyvänä signaalina sitä, että puolueet onnistuivat ehdokasasettelussaan. Jos puolueet ovat aktiivisia ja ehdokkaiksi on halukkaita, ollaan jo hyvällä tiellä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Seuraavaksi voi tietysti aiheellisestikin kysyä, tietävätkö kaikki ehdokkaat, mihin asioihin heillä on valituiksi tullessaan päätösvaltaa ja mihin ei. Kun seuraa ehdokkaiden kommentointia, annetaan lupauksia jopa tierahoista. On selvää, että ehdokkaiden ajatukset elämästä ja arvoista ylipäätään vaikuttavat, kun valitsee sopivaa ehdokasta. Vaalilupauksien on hyvä pysyä hyvinvointialueiden asioissa. Tässä puolueillakin on iso vastuu.

Demokratiassa äänestäminen on hyvä tapa vaikuttaa. Se on myös keino siihen, että yhteiskunnassa kuullaan jokaisen ääni ja näkökulma. Jos aluevaalien äänestysprosentti jää alle 50 prosentin, on keskuudessamme paljon ihmisiä, joiden ääni ei kuulu.

Kuntavaaleissa ja vaikkapa eduskuntavaaleissa on helppo ymmärtää, miten esimerkiksi alueellinen tai paikallinen edustavuus näkyy. Aluevaaleissa on isoja alueita, keskuskaupunkeja ja pieniä kuntia. Miten realistista on uskoa, että esimerkiksi Kalajokilaakson pienten kuntien ääni kuuluu Pohjois-Pohjanmaalla.

Keskipohjanmaan haastattelema erikoistutkija Jenni Karimäki huomauttaa, että edustajia kuuluukin olla eniten alueilta, joilla asuu eniten ihmisiä. "Jos kerran hyvinvointialueen väestöstä iso osa asuu jollain tietyllä alueella, eikö silloin ole kansan edustavuuden ja kansanvallan kannalta oikein, että isoin edustavuus tulee sieltä." Tämä on yksi näkökulma.

Kunnallisalan kehittämissäätiön tuoreen kyselytutkimuksen mukaan äänestysprosentti uhkaa jäädä alle 40:n. Tämän torjumiseksi meillä on kaikilla työtä ja vastuuta.Tuollaista lukua ei voida missään tapauksessa hyväksyä.

Keskipohjanmaa seuraa aluevaalikampanjointia vaalien yli. Juttuvinkkejä ja kysymyksiä hyvinvointivaaleihin voit laittaa myös Keskipohjanmaan sähköpostiin osoitteeseen lukijankysymys@kpk.fi.

Tiina Ojutkangas

Katso tästä ehdokaslistat

Tästä pääset vaalikoneeseen

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivulta.

Lue lisää:

Keskipohjanmaan ja KPK Medioiden paikallis- ja kaupunkilehtien vaalikone on nyt avattu – Aluevaalien äänestysaktiivisuus huolestuttaa, vaikka puolueet onnistuivat hyvin ehdokkaiden värväämisessä