Pääkirjoitus: Nyt huomiota lasten ja nuorten liikkumiseen – Miten sinä edistäisit lasten hyvinvointia?

Lasten ja nuorten elämä on mullistunut korona-aikana. Näiden arvokkaiden kansalaisten hyvinvointiin on kiinnitettävä huomiota tai seurauksia kerätään vuosia ja vuosikymmeniä. Fyysisellä terveydellä ja liikuntaharrastuksilla on väliä.

Tuoreen Move! selvityksen mukaan noin 40 prosentilla 5. ja 8. luokan oppilaista toimintakyky on sillä tasolla, että se voi haitata arjessa selviytymistä. Erityisesti keskivartalon lihaskunto on heikentynyt edellisvuotisesta molemmissa ikäryhmissä.

Lapsia ja nuoria ei kannata syyllistää vaan sen sijasta koulun ja kodin on huolehdittava heidän mahdollisuuksistaan harrastaa liikuntaa arjessa ja erilaisissa harrastuksissa.

Myös liikuntaseurat voivat tehdä paljon. Liikuntaseura Triolin puheenohtaja Camilla Puurulan mielestä olisi hyvä, jos koulussakin nuorille tarjottaisiin liikuntatunneilla mahdollisimman monenlaisia kokeilumahdollisuuksia. Puurulan mielestä liikuntaseurat voisivat lisätä avoimien ovien päiviä, jolloin harrastuksia esiteltäisiin nuorille ja vanhemmille.

Kaikki lapset eivät ole luonnostaan liikunnallisia, mutta varmasti kaikille löytyy oma hyvä tapa liikkua, jos harrastukseen saadaan iloa eikä liikkumiseen liity vanhojen aikojen pakkoa tai koululiikuntanöyryytyksiä.

Ota kantaa, miten sinä edistäisit lasten liikkumista? Lähetä postia osoitteeseen mielipide@kpk.fi.