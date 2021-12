Pääkirjoitus: Koronakriisi edellyttää nyt hallitukselta pikapäätöksiä suluista ja rajoituksista

Koronatartuntojen määrän nopea lisääntyminen ja epävarmuus ovat sellaista luokkaa, että uusien ohjeiden odottaminen tuntuu lähes sietämättömältä. Pääministeri Sanna Marinin mukaan hallitus pysyy kuitenkin suunnitellussa aikataulussa eli kokoontuu vasta tiistai-iltana käsittelemään koronaviruksen vastaisia toimia. On toki ymmärrettävää, että isoja linjauksia varten tarvitaan myös paljon tietoa.

Ryhmä suomalaisia asiantuntijoita vaati hallitusta tekemään päätöksiä jo tänään maanantaina. Asiantuntijat korostavat, että vahvat sosiaalisten kontaktien rajoitustoimet ovat koronatilanteen vuoksi tarpeen välittömästi, koska viivyttely voi maksaa ihmishenkiä. Lähes 30 suomalaista asiantuntijaa puhuu voimakkaasti rokotusten vauhdittamisen ja sulkutoimien puolesta.

Hurjalta kuulostaa tieto siitä, että teho-osastoilla on maanantain tiedon mukaan jo 63 Covid-potilasta. Kaikista tehohoitopotilaista noin kolmaosa on koronapotilaita. Yksi hallitukseen vedonneista asiantuntijoista on teho-osaston ylilääkäri Stepani Bendel Kuopion yliopistollisesta sairaalasta. Hän arvioi maanantaina, että Suomessa tulee olemaan lähiviikkojen aikana koko korona-ajan ennätysmäärä tehohoitopotilaita. Esimerkiksi Keski-Pohjanmaan keskussairalaassa oli maanantaina Soitesta saadun tiedon mukaan hoidossa seitsemän koronaviruspotilasta, joista kaksi teho-osastolla.

Monessa maassa on jo tehty isoja rajauksia ihmisten toimintaan ja tapaamisiin. Suomessa lähestyvä joulu ei ainakaan vähennä paineita selkeille ohjeille. Sairaanhoitopiirit ja THL ovat ohjeistaneet joulunviettäjiä muistuttamalla pienten ihmismäärien ja pikatestien merkityksestä. Nyt on luonnollisesti oltava erittäin varovainen riskiryhmään kuuluvien kohtaamisessa.

Yksi tämän viikon ajankohtaisista kysymyksistä on koronapassin hyllyttäminen. Antaako koronapassin tuoma turvallisuudentunne kaikesta huolimatta väärän signaalin. Koronapassin hyllyttäminen tarkoittaisi esimerkiksi sitä, että tapahtumarajoituksia ei voisi ohittaa passin avulla.

Rajoitusten ohella rokottaminen on iso keskustelunaihe, koska kansalaisten kiinnostus kolmosrokotteeseen vaikutti kasvavan viikonlopun aikana. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) nimittäin suositteli viime perjantaina, että kolmannen koronarokotteen annosväliä lyhennetään. THL teki uuden suosituksen omikronvariantista saadun uuden tiedon valossa. THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek arvioi, että alustavien tutkimusten mukaan kaksi rokoteannosta ei anna yhtä hyvin suojaa lievää tautia vastaan verrattuna aikaisempiin koronaviruksen variantteihin.

Esimerkiksi Soitessa koronavirustartuntojen määrä kasvaa. Suurin osa tartunnoista todettiin rokottamattomilla tai vajaan rokotussarjan omaavilla, kertoo Soite. Keskipohjanmaan alueen terveydenhuolto on lujilla testaamisten, rokotusten ja sairastuneiden hoitamisessa.

Nyt tarvitaan valtakunnallisia ratkaisuja ja hätäjarrun vetämistä vaikka ilman muuta alueellisillakin rajoituksilla on arvoa. Hallituksen on uskallettava ottaa selkeästi kantaa. Sen on osattava arvioida, mistä syntyy kovin lasku. Tämän pahempaan terveydenhuollon kriisiin Suomessa ei ole varaa. Nyt puhutaan ihmisten terveydestä, hengestä ja yhteiskunnan selviytymisestä.

