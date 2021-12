Pohjanmaan ELY-keskus: Työttömyys on laskussa ja samaan aikaan avoimien työpaikkojen määrä on lähes tuplaantunut viime vuoteen verrattuna

Pohjanmaan ELY-keskusalueella eli Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueella oli marraskuun lopussa reilu 3 600 työtöntä vähemmän kuin edellisvuonna samana ajankohtana. Työttömiä oli marraskuussa myös vähemmän kuin lokakuussa.

Pohjanmaan ELY-keskuksen mukaan alueella työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on manner-Suomen alhaisin.

Työttömyys väheni alueella kaikissa ikäryhmissä ja seutukunnissa.

– Työllisyyden suhteen voimme iloita ELY-keskusalueemme pienestä työttömyysprosentista. Alueellamme on kuntia, joissa on käytännössä täystyöllisyys. Keskimäärin Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa ovat saavuttamaan huomattavasti maan keskiarvoa alemman työttömyyden. Kolikon kääntöpuoli on kuitenkin se, että osaavasta työvoimasta on pulaa niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. Vielä työttömyyttäkin huolestuttavampi ilmiö on se, että liian suuri joukko työikäisiä on kokonaan työvoiman ulkopuolella, ylijohtaja Timo Saari sanoo Pohjanmaan ELY-keskuksen tiedotteessa.

Pitkäaikaistyöttömyys on kuitenkin lisääntynyt viime vuoteen verrattuna, mutta kasvu on hidastumassa. Marraskuun lopussa yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli 2 246, mikä on 54 enemmän kuin vuotta aikaisemmin ja 84 vähemmän kuin edellisessä kuussa.

Yli kaksi vuotta yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli 1 077, mikä on 185 enemmän kuin vuosi sitten.

– Maassamme suunnitellaan tehotoimia työllisyysasteen nostoon. Niitä ovat mm. koulutuspaikkojen alueellinen ja määrällinen tarkastelu sekä koulutushankinnat. Myös oppisopimuskoulutukseen ja palkkatukeen suunnitellaan muutoksia. Työperäisen maahanmuuton sujuvoittaminen ja työvoiman maan sisäisen liikkuvuuden lisääminen ovat niin ikään agendalla. Kaikissa näissä suunnitelmissa Pohjanmaan ELY-keskus ja TE-toimisto ovat toimineet aktiivisesti. Yhteistyö alueen yritysten, oppilaitosten ja muiden viranomaisten kanssa on hioutunut entistäkin sujuvammaksi, Saari kommentoi.

Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella uusia avoimia työpaikkoja on runsaasti tarjolla. Niitä ilmoitettiin Pohjanmaan TE-toimistoon marraskuussa lähes 1400 enemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan. Yhteensä marraskuun aikana avoinna oli 5 244 työpaikkaa, mikä oli 2 325 paikkaa enemmän kuin vuosi sitten.

Uudet avoimet työpaikat lisääntyivät vuotta aikaisempaan verrattuna lähes kaikissa ammattiryhmissä.