Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Neuvostoliiton haamu uhkaa Eurooppaa

Spekulaatiot Venäjän talvihyökkäyksestä Ukrainaan ovat velloneet koko syksyn ajan kiihtyvällä tahdilla. Eikä Venäjän yksinvaltainen johtaja Vladimir Putin ole tehnyt mitään tilanteen rauhoittamiseksi. Kremlin propagandakoneisto on päinvastoin lisännyt vettä myllyyn.

Täysin mahdotonta ennakoida, saavatko Ukrainan vastaiselle rajalle ryhmitetyt venäläisjoukot joskus tammi-helmikuussa – niin kuin on ennakoitu – hyökkäyskäskyn. Kuten puolustusvoimien komentaja, kenraali Timo Kivinen äskettäin totesi, sotatoimien käynnistäminen on kuitenkin mahdollista.

Venäjän vakiintuneeksi toimintatavaksi on muodostunut muun maailman hämmentäminen. Kukaan ei voi tarkasti ja varmasti tietää mihin Kremlissä lopulta tähdätään. Toki selväksi on tullut, että presidentti Putin haikailee takaisin kaksinapaiseen maailmanjärjestykseen, jossa Venäjä voisi neuvotella yhdessä Yhdysvaltain kanssa pienempien maiden pään yli.

Putinin viime vuosisadan ”suurimpana geopoliittisena katastrofina” pitämästä Neuvostoliiton hajoamisesta tulee joulunpyhinä kuluneeksi kolme vuosikymmentä.

Tuorein esitys tai vaatimus Moskovasta on saada takeet, että Nato ei enää laajene eikä Naton ohjusjärjestelmiä tuoda itäiseen Eurooppaan. Tällaisia takeita Putinille ei tietystikään anneta, minkä hän erittäin hyvin tietää. Taas kerran tarkoitus onkin herättää hämmennystä Venäjän lopullisista tarkoitusperistä.

Viittaus uusin ohjusjärjestelmiin on Suomenkin kannalta sekä mielenkiintoinen että huolestuttava. Yhdysvallat suostui kymmenen vuotta sitten Hornet-hävittäjien päivityksen yhteydessä myymään Suomelle täällä häveliäästi ”rynnäkköohjuksiksi” nimettyjä JASSM-ohjuksia, joiden kantomatka on 370 kilometriä.

Suomen päätettyä uusia amerikkalaiset Hornetit amerikkalaisilla F-35-monitoimihävittäjillä kauppaan sisältyi 200 JASSM ER -ohjuksen myyminen. Kirjainyhdistelmä ER viittaa laajennettuun kantomatkaan, joka ulottuu lähes tuhanteen kilometriin. Kyse on oikeasti risteilyohjuksista, jotka yltävät aina Punaiselle torille saakka.

Venäjä on totta kai hyvin tietoinen Suomen sotakalustohankinnoista. Ainakaan julkisuuteen ei ole tihkunut arvosteltua tästä ohjuskaupasta, joka oleellisesti parantaa Suomen puolustuskykyä.

Sitäkin voi pohtia, haluaako Yhdysvallat uusinta sotilasteknologiaa Suomelle myydessään lähettää viestin Venäjälle? Vaikka Suomi ei ole Naton jäsen eikä sen viidennen artiklan antamien turvatakeiden piirissä, Yhdysvallat selvästikin haluaa turvata Suomen puolustusvoimien suorituskyvyn. Liittoutumaton Suomi ei ole turvallisuuspoliittisesti ei-kenenkään-maalla, vaan osa institutionaalista länttä.

Vaikka kylmän sodan aikana Suomi olikin YYA-sopimuksella kytketty Moskovaan, se ei kuitenkaan koskaan ollut osa neuvostoimperiumia. Se asia ratkaistiin ja kalliisti maksettiin Tali-Ihantalassa ja Ilomantsin korpimailla kesällä 1944.

Ukrainassa tilanne on tyystin toinen. Neuvostoliiton aikoja haikailevalle Venäjälle kyse on sen entisistä alueista, jotka Kremlin näkökulmasta onnettomasti lipesivät määräysvallasta. Krimin miehitys oli ensimmäinen askel historian palauttamiseksi. Nyt näköpiirissä on toinen.

Mitä lännessä voidaan tehdä, jos pahin toteutuu Ukrainassa sydäntalvella? Ei muuta kuin lisätä pakotteita, joiden tehoon ei itsekään uskota. Toinen teoreettinen vaihtoehto – sotatoimet Venäjää vastaan – ei oikeasti ole vaihtoehto.

Tiistaina Putin lisäsi painetta kattilaan varoittamalla Venäjän olevan valmis ”sotilaallis-teknisiin toimiin” vastauksena länsimaiden toiminnalle Ukrainan konfliktissa.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivulta.

