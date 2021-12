Aluevaaliehdokkaan mielipide: Kun hätä on suurin, niin avun pitää olla lähellä

Aluevaalit 2022

Jos ja kun ihminen sairastuu, niin apua on saatava läheltä. Asuu sitten Lestijärvellä, Kokkolassa tai missä tahansa Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen kunnassa, niin sosiaali- ja terveyspalvelujen on oltava yhdenvertaisia. Joskus järkevintä on tuoda palvelu kotiin tai saada apu etävastaanoton kautta. Tarkoituksenmukaisia erilaisia palveluja tulee kehittää. Ihmisen hätään pitää vastata!

On erittäin tärkeää, että lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut ovat helposti ja riittävän nopeasti saatavilla. Lasten mielenterveysongelmiin puuttuminen paremmin jo perusterveydenhuollossa auttaisi lapsia ja perheitä saamaan ajoissa apua, jolloin ongelmat eivät kasaantuisi ja kasvaisi. Neuvolatoiminta pitää säilyttää jokaisessa kunnassa.

Vanhukselle koti on usein mieluisin ja paras paikka, kun toimintakyky sen mahdollistaa ja tarvittavat palvelut ja tuki tuodaan kotiin. Mutta laitoshoitoa tarvitsevia ei saa pitää kotihoidossa, pahimmillaan se on heitteillejättöä.

Pelastuspalvelut tulee saada läheltä ja nopeasti ja sille on annettava riittävät resurssit.

Kun Keski-Pohjanmaan aluevaltuusto tammikuussa valitaan, sen tulee toiminnassaan ja päätöksissään kuulla kaikkien kuntien ja ihmisten ääntä. Monesti ne heikoimmat ja hiljaisimmat jäävät varjoon. Jokaisella kunnalla tulisi olla edustaja vähintään yhdessä lautakunnassa.

Käytäthän valtaasi ja käy äänestämässä!

Hannele Ilola

Kd-valtuutettu,

kaupunginhallituksen jäsen

Aluevaaliehdokas (kd.)

Kannus