Kiuru: Sote-ministeriryhmässä näkemyseroja omikronin torjunnasta

Helsinki

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) mukaan hallituspuolueiden välillä on ollut sote-ministeriryhmässä näkemyseroja keinoista, joilla omikron-virusvarianttia parhaiten voitaisiin torjua.

Ministerin mukaan ministeriryhmä pui asiaa kolmesti viime viikolla, minkä lisäksi se kokoontui maanantaina ja tiistaina.

– Siellä on puolueiden välillä erityyppisiä painotuksia ja herkkyyksiäkin, mutta olemme työstäneet nyt esityksen, jota täällä käsitellään, Kiuru sanoi toimittajille saapuessaan hallituksen neuvotteluihin Säätytalolle.

Hallitus kokoontui neljältä iltapäivällä päättämään tarvittavista uusista koronatoimista. Huolta on viime aikoina lisännyt etenkin nopeasti leviävä omikronmuunnos.

Hallitus tekee päätöksiä sote-ministerityöryhmän esityksen pohjalta, joka taas nojaa muun muassa terveysviranomaisten arvioihin tilanteen vakavuudesta.

Mediatiedot: Koronapassi menossa jäähylle ja ravintoloihin tiukennuksia

Pääministeri Sanna Marin (sd.) mukaan hallitus keskustelee hyvin laajasti eri koronarajoitustoimista.

– Tietenkin niistä suosituksista, joita alueellisille päätöksentekijöille annetaan heidän tuekseen, mutta sen lisäksi myös niistä toimista, jotka ovat hallituksen käsissä, ennen muuta siis matkailuun ja ravintolatoimintaan liittyvistä rajoituksista, hän sanoi mennessään hallituksen neuvotteluihin Säätytaloon.

Marinilta kysyttiin, onko mahdollista, että koronapassin käyttö menee jäähylle.

– Kuten olen sanonut, en sulje tässä vaiheessa pois mitään vaihtoehtoja. Meidän on suhtauduttava tähän tilanteeseen vakavasti ja toimia sen edellyttämällä tavalla.

Hän uskoi, että neuvotteluissa kuluu useampi tunti. Pyrkimyksenä on hänen mukaansa tänään saada linjaukset koronatoimista valmiiksi.

Eri mediatietojen mukaan koronapassi aiottaisiin ottaa pois käytöstä joulun jälkeen pariksi viikoksi. Viranomaisten asettamia rajoituksia ei silloin voisi ohittaa edellyttämällä asiakkailta ja osallistujilta koronapassia. Lisäksi hallituksen sote-ministerityöryhmä olisi tiukentamassa ravintolarajoituksia.

Lisäksi eri mediatietojen mukaan toista astetta on suunniteltu laitettavaksi etäopetukseen niin, että joululomilta ei palattaisi lähiopetukseen.

Saarikko pitää perusteltuna korvausta työnantajille rokottamisesta

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) toivoi, että kolmas koronarokotekierros etenisi mahdollisimman vauhdikkaasti. Hän toivoi, että myös työterveyshuolto olisi osaltaan mukana rokotuksia antamassa.

Saarikko uskoi, että tarvittava lainsäädäntö olisi saatavissa valmiiksi nopeasti.

– Meillä on olemassa jo käytänne, jossa kunnille korvataan rokotteista. Pidän perusteltuna, että vastaavanlainen ja vastaavantasoinen korvaus koskisi myös työnantajia, jotka ottaisivat vahvempaa vastuuta työterveydenhuollon kautta työikäisen väestön rokottamisesta. Se tietenkin vähentäisi painetta sitten muiden ihmisten rokotejonoista, eläkeläisten ja sellaisten ihmisten, jotka eivät ole työelämän piirissä, Saarikko sanoi.

– Pidän erittäin tärkeänä, että työterveyshuolto otetaan mukaan, hän painotti.

Marin puolestaan korosti, että kunnat ovat edenneet kolmansissa rokotuksissa hyvin eri tahtiin. Osassa kuntia ollaan jo hyvässä vauhdissa.

– Sitten meillä on joissakin kunnissa haasteita, ja sen vuoksi hallitus on pyrkinyt kuntia tässä tukemaan, Marin sanoi.

Vihreät toivovat, että koulurajoituksia ei tarvittaisi

Ympäristöministeri Emma Kari sanoi vihreiden toivovan, että uudet koronarajoitukset kohdistuisivat ensisijaisesti aikuisiin. Puolue toivoo, että koulurajoituksiin, etäopetukseen tai koulujen sulkemisiin ei tarvitsisi päätyä.

– Todennäköisesti suurin velka, joka tästä ajasta ja pandemiatoimista seuraa, on nimenomaan lapsiin osuva oppimisvaje. Tiedetään myös, että kaikista pahiten tämä osuu juuri niihin lapsiin, joilla on muutenkin vaikeaa ja joilla on muutenkin oppimisen kanssa vaikeuksia, hän sanoi mennessään hallituksen neuvotteluihin Säätytaloon.

Karin mukaan näyttää selvältä, että rajoituksia tarvitaan, mutta puolue on valmis kuulemaan asiantuntijoita siitä, mitkä ovat tehokkaimmat keinot epidemian rauhoittamiseksi.

//uutista täydennetty kello 17.34