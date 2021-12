Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Kaurismäen teemailta täynnä klassikoita

★ ★ ★ ★

Kauas pilvet karkaavat, 1996

★ ★ ★ ★ ★

Mies vailla menneisyyttä, 2002

★ ★ ★ ★

Laitakaupungin valot, 2006 Ohjaus Aki Kaurismäki Yle Teema ma 27.12. klo 12.01/Areena

Nyt kun Juho Kuosmanen on osoittautunut kansainvälisellä menestyksellään Aki Kaurismäen manttelinperijäksi, on aika muistaa vanhemman mestarin saavutuksia. Yle Teeman korkealaatuisen kattauksen keskelläkin yksi on ylitse muiden, Oscar-ehdokas Mies vailla menneisyyttä. Tuntemattoman (Markku Peltola) kohtalo koskettaa, mutta yksityiskohdat ovat yhtä muistettavia: surrealistiset kuvaväriläiskät ja Haavoittuneen enkelin mieleen tuovat vesikanisteria kantavat pojat.