Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Lasse-Maijaa tuutin täydeltä

Lasse-Maijan etsivätoimisto, 2020-21C More Stella Nostra, 2015Yle Fem ma 27.12. klo 18.00/AreenaVarjo Vallilan yllä, 2014Yle Fem ti 28.12. klo 18.00/AreenaVon Bromsin salaisuus, 2013Yle Fem ke 29.12. klo 18.00/AreenaEnsimmäinen arvoitus, 2018Netflix/C More

Martin Widmarkin Lasse-Maijan etsivätoimistoa on julkaistu 27 kirjaa. Ehkäpä altistus niille on muovannut nykypolven ruotsalaisista niin kilttejä, auttavaisia ja hyväkäytöksisiä?

Lastendekkarit on käännetty kymmenille kielille. Englanniksi ne tunnetaan The Whodunit Detective Agencynä ja JerryMaya’s Detective Agencynä. Nimikin kertoo tarinoiden pyrkivän tasa-arvoon. Seikkailla voivat niin pojat kuin tytöt ja kiperien arvoitusten selvittämiseen tarvitaan sekä Lassea että Maijaa.

Uusin olomuoto on C Morella nähtävä tv-sarja Lasse-Maijan etsivätoimisto. Sitä on ilmestynyt kaksi kautta. Suomesta mukana on näyttelijä Linda Zilliacus. Päivitys on karnevalistisempi, eikä niin Lasseen ja Maijaan keskittynyt seikkailu kuin elokuvaversiot. Tv-sarjaksi Lasse-Maija on sovitettu aiemmin vuonna 2006.

Elokuvia on tehty kuusi ja seitsemättä kuvataan. Kameleontin kosto (2008) filmattiin halvoissa lavasteissa. Vuosina 2013-15 Walter Söderlund ohjasi Von Bromsin salaisuuden, Varjon Vallilan yllä sekä Stella Nostran. Digitekniikka kehittyi ja lavastekaupunki näytti jo kotoisalta. Söderlundin kuoltua tuoreimmissa tuotannoissa on käytetty vaihtuvia ohjaajia. Niissä siirryttiin kuvaamaan aidoilla paikoilla. Ensimmäinen arvoitus ilmestyi 2018 ja Junan arvoitus 2020. Skorpionin arvoitusta kuvataan parhaillaan ensi vuodeksi.

Von Bromsin salaisuus käynnistyy hautakammiosta kuin Kadonneen aarteen metsästäjät. Stella Nostrassa seikkaillaan timantin jäljillä. Jarmo Mäkisellä on konnan rooli. Varjossa Vallilan yllä digilavastukset paljastuvat, kun edes merivesi ei väreile. Ensimmäinen arvoitus sai ohjaajakseen Josephine ”Solsidan” Bornebuschin. Irlannissa kuvatun elokuvan aikuisosissa heittäydytään hassuttelemaan ruotsalaisella tyylitajulla. Ohjaajakin pistäytyy roskakuskin roolissa.