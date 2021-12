Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Ivalo – se kaikkein vaarallisin saalis

★ ★ ★ ★

Ivalo kausi 2. Ohjaus Juha Lankinen ja Jussi Hiltunen, 2021 Elisa Viihde Viaplay

Ivalon toinen kausi on hyvin kansainvälinen. Konnina nähdään The Walking Deadin amerikkalainen John Finn ja Wonder Womanissa näytellyt virolainen Marko Leht. Iina Kuustosen kollegaksi Suomi-Venäjän poliisitiimiin tulee latvialainen Maxim Busel. Isänsä erikoista metsästysharrastusta epäilevää poikaa esittää sarjan omanatuntona nuori hollantilaiskyky Walt Klink.

Suomalaiset, kuten Kuustonen, Inka Kallén, Kari Ketonen ja Jarkko Pajunen, eivät poliiseina jää tuumaakaan ulkomaalaisvahvistuksista. Pihla Viitalan sisko ja Mikko Leppilammen exä ovat tutusti mukana. Pätevän Hannu Salosen tilalle ovat ohjaajiksi vaihtuneet Juha Lankinen ja Jussi Hiltunen. He pitävät monitahoisen rikostarinan tiukasti hyppysissään. Pääkirjoittaja Iiro Küttner on luonut käsikirjoituksen ovelat juonteet.

Olympiajudokan vanhassa murhatutkimuksessa ilmenee käänne. Epäilty puoliso, entinen NHL-kiekkoilija (Mikko Nousiainen) katoaa. Samaan aikaan Murmanskissa venäläinen veljeskunta järjestää perinteisen metsästysretken, jonka saalis on se kaikkein vaarallisin.