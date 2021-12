Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä: Testausta suositellaan Suomeen saapuville matkustajille – Ilmaantuvuusluku Vaasan sairaanhoitopiirissä korkein kolmeen kuukauteen

Koronavirustilanne on kehittynyt viikon aikana merkittävästi huonommaksi Pohjanmaalla. Joulunpyhien ja uudenvuoden ajan lisääntynyt matkustus ja mahdollinen ihmisten kokoontuminen lisäävät riskiä omikronvariantin leviämiseen myös Pohjanmaalla. Jotta saataisiin vähennettyä riskimaista rajan yli Suomeen tulevia tartuntoja, Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä suosittelee painokkaasti koronavirustestausta.

Testi olisi suositeltavaa tehdä Suomessa kahden kolmen vuorokauden kuluessa maahan saapumisen jälkeen. Ennen vastauksen saamista tulisi pyrkiä minimoimaan kontakteja – tähän omaehtoinen karanteeni on hyvä vaihtoehto. Ryhmä muistuttaa myös hygieniaohjeistuksista, kasvomaskien käytöstä ja turvaetäisyyksien noudattamisesta.

Rajanylityksen jälkeisen testauksen suositus on ainoa Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmän antama uusi suositus. Pohjanmaan alueella voimassa ovat kasvomaskin käyttösuositus ja etätyösuositus 31.12. saakka. Alueella on voimassa myös kokoontumisrajoitus, joka kieltää sisätiloissa tapahtuvat yli 50 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston antama kokoontumisrajoitus on voimassa 19.1.2022 saakka.

Ryhmä totesi kokouksessaan Pohjanmaan täyttävän edelleen leviämisalueen kriteerit. Alueen ilmaantuvuusluku oli keskiviikkona 212. Edellisen kerran luku oli yli 200 syyskuun puolivälissä. Vaikka tartuntojen määrä on ollut noususuuntainen, on tartuntaketjuista pystytty silti tunnistamaan 75 prosenttia eli suurin osa.

Koronavirustartuntoja Pohjanmaalla on todettu kaikkiaan 4 959.