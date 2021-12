Julia Phillipsin romaanissa Katoava maa suom. Hilkka Pekkanen (Siltala. 320 s.) on paljon väkeä, kertojiakin useita, kaikki naisia. Ollaan Kamtsatkan niemimaalla, monien alkuperäiskansojen maassa. Philipsin kieli on oivallista, iskevää. Isoja asioitakaan ei tarvitse sivukaupalla selvitellä. Kun tavallisten perhetapahtumien kerronnan keskellä joku tokaisee ”Alkuperäisväestöä”, aukeaa lukijan mieleen yksi kirjan keskeisistä teemoista. Kun sitten toinen sanoo, että ennen oli kaikki paremmin, tulee mukaa toinen taustavaikuttaja, Neuvostoliitto. Joillekin se oli turvallinen maa, toisille taas ei. Historia heijastuu siihen, miten asiat koetaan.

Julia Phillips. Nina Subin

Minulla on kaksi mahdollisuutta, kertoa koko sisältö tai ei mitään. Valitsen jälkimmäisen, koska tapahtumat etenevät useamman henkilön kertomana. Aluksi monen kertojan kautta eteneminen häiritsee. Aina voi kuitenkin palata alkusivuille ja tarkistaa kertojan perheyhteys. Vähitellen havaitsee, ettei sillä oikeastaan ole väliä. Väliä on vain kerronnalla, sillä mitä ihmisille tapahtuu ja miten he tapahtumat kokevat. Tässä kirjassa ”isketään tarinaa”, käsitteen vetävimmässä muodossa. On järkyttäviä tapahtumia, jännitystä, iloisia tarinoita, herkkiä kohtaamisia. Tapahtumat vaihtelevat pikkukaupungin ja isomman kaupungin välillä. ”Päästä eroon tästä kaikesta. Lähteä pois.” Minne lähteä? Joku on päässyt aina Moskovaan saakka. Ihmisten toiveiden, kokemusten ja elämän kerronnan lomassa avautuu kiehtovasti myös meille outo niemimaa.

Olen huono lukemaan trillerimäistä tekstiä. Minun on koko ajan todisteltava itselleni, että tämä on fiktiota. Eikä sekään auta, mahassa muljahtelee. Niin nytkin, vaikka välillä jännitys pitkäksikin aikaa hellittää. Kyse on kahden pienen tytön ja nuoren naisen katoamisista. Tapahtumat putkahtelevat esiin vähän väliä. Niillä on eri henkilöille erilainen merkitys, vahvin tietysti heidän äideilleen. ”Sillä Nadjan elämän kaikki ilo oli lähtöisin tyttärestä. Siitä naisesta, joka tästä lapsesta jonain päivänä tulisi.” Ratkaisua en kerro. Sanonpahan vain, että kyllä se sieltä tulee. Tapahtumat vilahtelevat siellä täällä ja sitä kautta havaitsee, että samassa kertomuksessa ollaan. Kirjailija nivoo taitavasti ihmisten kohtaloita yhteen. Lukija kyllä huomaa, miten tarinat limittyvät, tarinan ihmiset tuskin. Kukin elää omaa elämäänsä.

Rakkautta on, äidinrakkautta, sisarusten välistä rakkautta, lapsuudenystäviä. ”Joskus on vain niin vaikeata rakastaa lähietäisyydeltä.” Kaivata on helpompaa. On myös ahdistusta, etnisen taustan, köyhyyden, totuttujen tapojen ja tulevaisuudettomuuden aiheuttamaa. Murheet tulevat lukijan iholle. Työ ja perhe yhdistää henkilöitä, myös nuoruus ja koulu. Ja ennen kaikkea ympäristö. Toisille ahdistava, toisille turvallinen. ”Niiden ihmisten seurassa, jotka olivat hänelle tärkeitä, ei tarvinnut olla vapaa.” On mielenkiintoista havahtua tosiasiaan, ettei romaanissa tarvitse olla suuria elämänkysymyksiä ratkaistavana. Riittää, kun tarina kulkee. Pienten tapahtumien kautta aukeaa isoja kysymyksiä, ihmisen etnisen ja sosiaalisen taustan merkitys, suvun, kylän ja ympäristön merkitys ja niiden luomat valta-asetelmat. Kenelle kannattaa kertoa ja mistä. ”Oli nähtävä, kuinka elämä pirstoutuu.” Toisaalta – eikö se ainakin ole suuri asia?

Kirjailija luo lukijalle mielikuvia. Pysähtykää aistimaan: ”Asfaltin lämpö tuntui tossujen pohjan läpi.” Ja ”Pojan ääni oli lempeä kuin selkärankaa pitkin pyyhkäisty sormi.”