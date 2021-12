Koronasota ei yhtä naista kaipaa vai kaipaako? – Krista Kiuru on realistinen pessimisti, joka halutessaan jyrää sulut päälle



Next

Jos kamppailu koronavirusta vastaan on Suomessa henkilöitynyt johonkin, tuo on henkilö on perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.).