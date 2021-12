Ala-asteella koulussa oli tärkeää muistaa ruokarauha. Muistutukseksi opettajani kirjoitti ensin sanan taululle ruokatunnin aluksi. Sitten se lyheni muotoon "R. R.", josta joku keksi, että hei, siinähän ovat Risto Reippaan nimikirjaimet.

Lopulta aina ruokatunnin alkaessa, opettaja kiinnitti taululle magneetilla tulostamansa kuvan tuosta A. A. Milnen rakastetun tarinan hahmosta.

Olimme 10-vuotiaita, mutta kaikille oli selvää, mitä se tarkoitti: kun Risto Reipas oli taululla, kavereiden annettiin syödä rauhassa ja keskityttiin vain omaan lautaseen. Otetaan tästä mallia myös tulevina pyhinä.

Ruoka kuuluu jouluun kuin manteli puuroon.

Mutta yhtä kiinteästi siihen tuntuu kuuluvan myös sellaisia hokemia, kuin "Ei kyllä tarvitsisi yhtään syödä tämmöisiä, kun on kertynyt näitä kilojakin!" tai "Nyt saa vielä syödä, mutta sitten uuden vuoden jälkeen kyllä aloitan dieetin!".

Voi kuulostaa harmittomalta, mutta monelle perheen tai suvun yhteinen jouluruokailu voi olla piinaava kokemus kielteisen ruokapuheen vuoksi. Harmittomaksikin tarkoitettu sanailu ja vitsailu voi kääntyä helposti arkea ja elämää määrittäväksi todellisuudeksi.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Et voi koskaan tietää, millainen suhde vierustoverillasi on ruokaan, etkä sitä, millainen vaikutus muka-harmittomilla heitoilla voi häneen olla.

Syömishäiriöliitto on laatinut seitsemän jouluruokarauhan teesiä. Niiden sisällön voisi tiivistää esimerkiksi näin: kaikki ruoka on sallittua, kaikilla on lupa syödä syyllistymättä, kenenkään ei tarvitse joutua kuulemaan arvostelua omasta kehostaan tai ruokamääristään, eikä syömistä tarvitse koskaan ansaita.

Pidetään siis joulupöydässä mölyt mahassamme ja nautitaan ruuasta ja toistemme seurasta.

Ilman minkäänlaista kompetenssia tai valtuuksia julistankin tässä ja nyt jouluruokarauhan koko Keskipohjanmaan levikkialueelle – tai miksen saman tien koko maahan.

Koska ruokarauha kuuluu kaikille – 365 päivänä vuodessa.