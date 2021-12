Lukijan mielipide: Miten eteenpäin? – Kaustislaiset ovat tienneet aina, että kun kansanmusiikista puhutaan, niin Kaustinen on maailman napa.

Kaustislaiset ovat tienneet aina, että kun kansanmusiikista puhutaan, niin Kaustinen on maailman napa. Merkittävä paikallinen vaikuttaja Santeri Isokangas sanoi aikanaan, että tulee aika, jolloin Kaustisella kivetkin soivat. Nyt Kaustisen keskeisyys on tunnustettu muuallakin maailmassa, kun sen soittoperinne on sisällytetty Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon.

Kaustislainen soittotyyli on pitänyt pintansa, vaikka "vestivaalit" ovat painaneet muun maailman soittoja päälle jo yli viisikymmentä vuotta. Sen verran aikaa on vierähtänyt kun metsänhoitaja Matti Palon ja abiturientti Vesatapio Valon julkisista kannanotoista yllyttyneenä KP:n Matkailuyhdistys päätti ryhtyä puuhaamaan kansanmusiikkijuhlia maakuntaan Matti Palon kertoman Walesin esimerkin tapaan. Yhdistys valtuutti Viljo S. Määttälän ja allekirjoittaneen pohjustamaan asiaa kaustislaisten kanssa. Niinpä ajaa köröteltiin kerran jos toisenkin Kaustiselle neuvottelemaan kunnan ja pelimannipiirien tai nuorisoseuran kanssa. Kunnan kanta oli kaikille muille joukoille ikään kuin valtuutus lähteä asialle. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Johannes Rantala ja hallituksen puheenjohtaja Olavi Vintturi olivat neuvottelujen keskiössä. He olivat tarkkoja ja asiaan paneutuvia miehiä, jotka pohtivat ehdotusta huolellisesti taustaorganisaatioiden kanssa ja viimein tulivat siihen tulokseen, että ei yritys ota jos ei annakaan. Olihan Kaustisella pidetty suuria soittojuhlia ennenkin. Hatunnosto heille jälkikäteen.

Kunnan puolesta ei sittemmin näin tärkeitä päätöksiä festivaalien hyväksi ole tehtykään. Siitä lähti iso remmi päälle ja vaikka ratas on välillä hidastellut, se on musiikkiväen ansiosta jatkanut pyörimistään, ja nyt varmaan jopa voimistuu.

Paljon riippuu siitä, miten maailman arvostusta kyetään hyödyntämään ja kehittämään.

Sauli Koivukoski