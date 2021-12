Tiina Ruotsalan kolumni: Kulttuurivoimaa Keski-Pohjanmaan maakunnan käyttöön

Viime viikolla kokosin maakunnan kulttuurivuotta. Kun lopputulos alkoi olla kasassa, saattoi vain henkäistä ihastuksesta. Mikä kulttuurin rikkaus meillä on! Nyt tätä rikkautta kannattaisi Suomen navetaksikin moititun maakunnan käyttää surutta hyödyksi.

Jokunen vuosi sitten valitsimme kaupunkilomamme kohteen ainoastaan siitä syystä, että se oli Unescon maailmanperintölistalla. Unescoon kannattaa luottaa, sen listoille ei päästä heppoisin perustein. Upea oli Riian vanha kaupunki, kyllä kannatti käydä.

Kaustislaisen viulunsoittoperinne nimettiinUnescon ihmiskunnan aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon. Vaikka töitä oli tehty jo vuosia tavoitteen saavuttamiseksi, niin tämän perinnön syntysanat soitettiin ja tanssittiin jo ammoisina aikoina kruunuhäissä, joita vietettiin väen voimalla. Kaustisen kansanmusiikin ja -tanssin juhlat eli festivaalit ovat osaltaan vaalineet elävää perintöä. Näitä juhlia pani alulle koko maakunta ja sen oma sanomalehti. Perintö levittäytyy siis huomattavasti laajemmalle kuin vain musiikkipitäjään, mutta Kaustinen sanana on sellainen brändi, että sitä ei kannata enää keksiä uudestaan vaan ottaa käyttöön laajasti. Nyt on tuhannen taalan paikka miettiä perinnön ympärille ympärivuotista toimintaa.

Keski-Pohjanmaan Kamariorkesterin nimeä on välillä kyseenalaistettu. Olisiko Kokkolan kamariorkesteri parempi vaihtoehto? Ei todellakaan. Orkesterin juuret vievät maakuntaan, ei niitä turhaan kannata katkoa.

Jännityksellä seuraamme, pääsevätkö kokkolalaislähtöiset Juho Kuosmanen ja Jussi Rantamäki astelemaan punaista mattoa Oscar-gaalaan. Jo tätä ennen menestystä on satanut ovista ja ikkunoista. Kokkolasta on myös lähtöisin suomalaisen elokuvamaailman kummisetä Jan Forsström, joka vaikuttaa monen elokuvan tekijätiimeissä, ja foley-artisti Heikki Kossi työskentelee Kokkolassa. Kokkolasta on lähtöisin myös vaikuttava näyttelijäkaarti. Nyt on kaupungilla tuhannen taalan paikka miettiä, miten tällaisen Kokkola-brändin ympärille muodostettaisiin ympärivuotista toimintaa. Voisiko se olla esimerkiksi alan koulutusta? Kinojuhlat kaupungille on jo annettu kuin lahjaksi, siihen kannattaa myös kaupungin ja maakunnankin satsata.

