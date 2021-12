Vaasan seudulla joulun lumitykki, lunta on tullut vuorokauden aikana lähes puoli metriä

Helsinki

Vaasan seudulla on satanut tänään voimakkaasti lunta. Ilmatieteen laitokselta kerrotaan, että vuorokauden aikana lunta on satanut 44 senttimetriä. Yhteensä lunta on 62 senttimetriä, kerrottiin seitsemän aikaan illalla.

Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin Hannu Vallan mukaan kyseessä on Perämeren kosteuden ja kylmän ilmamassan aiheuttama lumitykki. Lumisade jatkuu yhä voimakkaana Perämeren rannikolla.

Vuonna 2016 Merikarvialla satoi lunta noin 73 senttimetriä vuorokaudessa, mikä on Suomen ennätys.

Tänä vuonna koko Suomessa on valkoinen joulu.