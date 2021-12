Ja niin on joulun pyhät pian vietetty ja edessä on välipäivien arki ennen uudenvuodenaattoa. Välipäivinä pääsee tietysti alennusmyynteihin, mutta myös koronarokotuspisteet ovat jälleen auki.

Kokosimme yhteen kaikki Keskipohjanmaan levikkialueen walk in -rokotusajat joulun välipäiviltä. Tarkista alta, milloin omalla paikkakunnallasi pääsee hakemaan rokoteannoksen:

Kalajoki:

30.12. kello 9–11 (5–11-vuotiaat riskiryhmäläiset) ja kello 12–16 (aikuiset ja yli 12-vuotiaat), Kalajoen terveyskeskus (Tohtorintie 4).

Kalajoella yli 12-vuotiaiden walk in -rokotuspäivinä on jaossa sekä Pfizerin ja Modernan rokotteita.

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio:

28.12. kello 9–11 ja 12–15 Alavieskan neuvola (Pappilantie 1) ja Ylivieskan seurakuntakoti Maria (Kirkkotie 2), kello 9–15.30 Sievin neuvola (Annintie 4).

29.12. kello 9–15.30 Nivalan neuvola (Pappilantie 1).

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne:

29.12 kello 14–15.30 Haapajärven terveyskeskus (Männistönkatu 6), kello 15–19 Reisjärven terveyskeskus (Savikontie 1A).

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

30.12 kello 16–19 Pyhäjärven terveyskeskus (Toipilaspolku 1).

Sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite:

28.–30.12. kello 9–15.30 Kokkolan Rokotuskeskus (Kaarlelankatu 7). Rokote: Pfizer

29.12. kello 9–15.30 Perhonjokilaakson rokotuskeskus, Passeli (Kirkkotanhua 1, Veteli). Rokote: Pfizer

29.12. kello 13–17 Teerijärven terveysasema (Hörbyntie 8). Rokote: Pfizer

30.12. kello 8.30–15.30 Kannuksen seurakuntakeskus (Valtakatu 20). Rokote: Pfizer

30.12. kello 9–15.30 Perhon terveysasema (Vanhainkodintie 20). Rokote: Pfizer

31.12. kello 8.30–15 Toholammin seurakuntakoti (Lampintie 7). Rokote: Pfizer

THL:n linjauksen mukaan Pfizerin ja Modernan rokotussarjat suositellaan ensisijaisesti toteutettavan kokonaisuudessaan samalla rokotevalmisteella. Soiten sivuilla ohjeistetaan tarkistamaan, onko walk in -päivänä jaossa valmistetta, jota on saanut aiemmin. Walk in -päivänä saatavilla olevat valmisteet näkyvät rokotuspäivän perässä.

Soiten lastensairaalassa rokotetaan lisäksi riskiryhmiin kuuluvia 5–11-vuotiaita seuraavina päivinä:

27.12. kello 15–19

28.12. kello 15–19

30.12. kello 15–19

Pietarsaaren alueella seuraavat drop in -rokotukset järjestetään tammikuussa.

//juttuun lisätty tieto Soiten walk in -rokotuksissa saatavilla olevista rokotevalmisteista