Pääkirjoitus: Eläinlääkärit on houkuteltava töihin Keski-Pohjanmaalle

Jokainen, joka on hermoillut yrittäessään saada päivystävän eläinlääkärin kiinni, tietää, miten pitkiä minuutit ja tunnit ovat. Julkisen puolen eläinlääkäreillä on valtava työsarka tuotantoeläimistä pieneläimiin. Kun lehmä poikii toisella puolella maakuntaa, saattaa eläinlääkärin reissu venyä pitkäksi. Arkipäivisin eläinlääkäriin pääsee helposti, päivystysaikoina tilanne on toisenlainen.

Eläinlääkäreistä on pulaa monessa paikassa Suomessa, myös Keski-Pohjanmaalla. Keski-Pohjanmaan eläinlääkinnän ja ympäristöterveydenhuollon toiminta järjestetään niin, että Kokkolan kaupunki toimii isäntäkuntana ja järjestää palvelut Keski-Pohjanmaalla ja Kruunupyyhyn.

Julkisen palvelun eläinlääkäreiden työ tiedetään palkitsevuudestaan huolimatta raskaaksi. Toki sellaista voi olla yksityiselläkin lääkärillä. Terveysvalvonnan johtajan Andreas Smedsin mukaan Keski-Pohjanmaalla virat ovat Kannuksen paikkaa lukuun ottamatta täynnä, mutta sijaisuuksia on vaikea täyttää. Tilanne on viime vuosina vain pahentunut.

Kannukseen on jo pitkään etsitty eläinlääkäriä, mutta sitä ei ole löytynyt. Terveysvalvonnan johtajan mielestä lääkärikoulutusta pitäisi lisätä, mutta se ei auta tähän hätään.Yksi keino voisi olla eläinlääkäreiden yhteisvastaanottojen lisääminen.

Pietarsaaren seudulla on samankaltainen tilanne kuin Keski-Pohjanmaalla. Pietarsaaren kaupungin järjestämä eläinlääkintähuollon ja ympäristöterveydenhuollon palvelut ovat ympäristöterveydenhuollon päällikönAnnika Porthinin mukaan toimineet hyvin. Maanantain Keskipohjanmaan mukaan virat ovat täynnä, mutta sijaisten löytäminen on vaikeampaa. Eläinlääkäripulaan yritetään saada ratkaisu suunnittelemalla yhteispraktiikkaa.

Kun käärme puree tai utelias koira menee maa-ampiaisen pesään, on luonnollisesti sunnuntai-iltapäivä ja päivystys mahdollisimman kaukana. Harvalla alueen yksityisistä eläinlääkäreistä on minkäänlaista päivystystä.

Seuraava mietinnän paikka ovat tulevat hyvinvointialueet ja niiden tuomat muutokset eläinlääkäripalveluihin. Oli muutoksia tai ei, ratkaisu eläinlääkäreiden saatavuuteen pitää ratkaista. Tämän alueen houkuttelevuus asuinpaikkana pitäisi saada kuvattua siten, että täältä kotoisin olevat ja esimerkiksi harjoittelussa olleet opiskelijat haluaisivat aikanaan palata seudulle töihin ja asumaan.

