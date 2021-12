Jukka Aniaksen kolumni: Ei pidä provosoitua kun provosoidaan

Ei pidä provosoitua kun provosoidaan. Presidentti Mauno Koiviston mieliaforismi on taas kerran ajankohtainen.

Venäjän ulkoministeriön ”supertiedottajan” titteliä kantava Maria Zaharova herätti Suomessa joulunpyhinä huomioita uhkaaviksi tulkituilla lausunnoillaan Suomen ja Ruotsin mahdollisesta Nato-jäsenyydestä.

Totta kai Moskovan viestit on syytä ottaa vakavasti, mutta pää on syytä pitää kylmänä. Zaharovan suusta on tullut aikaisemminkin lausuntoja, joista diplomatia on ollut kaukana. Sitä paitsi itse asiaan eli Venäjän suhtautumiseen Naton laajentumiseen ei tullut mitään uutta. Kremlin kielteinen kanta on ollut vuosia tiedossa. Toki sitä on nyt ryyditetty vaatimuksella takuista.

Lokakuussa Zaharova luonnehti suomalaisia toimittajia näin: ”Valitettavasti suomalaiset toimittajat tuovat oman panoksensa tähän russofobiseen propagandaan.”

”Hyödyllisille idiooteille” Venäjällä ja sitä ennen Neuvostoliitossa on aina annettu arvoa.

Zaharovan kommenttien taustana oli Elinkeinoelämän valtuuskunnan (Eva) julkaisema arvo- ja asennetutkimus, jonka mukaan lähes 60 prosenttia suomalaisista näkee Venäjän olevan sotilaallinen uhka.

Suomessa – muun muassa näillä lakeuksilla – on toki Zaharovan lailla ajattelevia kansalaisia, jotka mieluusti puhuvat ”russofobian” lietsomisesta.

Mikäpä siinä, jokainen ajatelkoon tavallaan. ”Hyödyllisille idiooteille” Venäjällä ja sitä ennen Neuvostoliitossa on osattu aina antaa arvoa. Suomen ja Neuvostoliiton suhteissa heidän statuksensa nousi kolmanteen potenssiin suomettumisen kultaisena vuosikymmenenä 1970-luvulla.

Tästä aihepiiristä muuten alkoi maanantaina Yle TV 1:ssä kirjailija Jari Tervon isännöimä dokumenttisarja ”Kylmän sodan Suomi”, jota on syytä lämpimästi suositella.

Minkä vuoksi suomalaisten asenteet Venäjää ja sen itsevaltiaan Vladimir Putinin politiikkaa kohtaan sitten ovat muuttunut aikaisempaa kriittisemmiksi?

Voisiko se johtua ”russofobisen propagandan” sijasta Venäjän omaksumasta aggressiivisesta ulkopolitiikasta, jossa aivan avoimesti haikaillaan aikaa ennen Neuvostoliiton hajoamista?

Jonkun Maria Zaharovan puheille ei kannata hirveästi painoa panna. Oleellisempaa on Venäjän politiikan iso kuva. Siitä on oikeasti syytä olla huolissaan. Ei niinkään juuri Suomen tai Ruotsin, vaan koko Euroopan.

Suomella ei ole Naton viidennen artiklan tuomaa turvaa, mutta kynnys uhata Suomea sotilaallisesti on huomattavan korkea. Syy siihen on Atlantin takana. Se syy on myös Kremlin tiedossa.