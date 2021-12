Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Unessa voi uinua vaara – Kun keuhkot huutavat happea yössä

Yön pitäisi olla levon aikaa. Mutta läheskään aina näin ei ole.

Jos nukkujan uni on katkonaista, niin lepo jää vajaaksi. Jos nukkujan uni on raskaan kuorsauksen täyttämää, elämänlaatu heikkenee itsellä ja mahdollisella viereisellä kanssanukkujalla. Kun nukkujan uni on vielä pitkien hengityskatkojen sävyttämää, niin sillä on elämää lyhentävä vaikutus. Liitännäissairaudet vaanivat myös unen kanssa kamppailevaa. Hapettomuus vaikuttaa elimistöön ja voi kuvitella kuinka kovilla sydän on pumpatessaan verta hengityskatkoiselle unihäiriöstä kärsivälle. Keuhkot huutavat happea jopa yli minuutin kestävän katkoksen jälkeen.

Hengityskatkoksia aiheuttava unihäiriö on kansantauti. Uniapnea on ylähengitysteitä ahtauttava sairaus, joka yleistyy ja todetaan yhä useammalla ihmisellä. Äänekäs kuorsaaminen tai levoton yöuni eivät välttämättä liity uniapneaan, mutta useat oireet kannattaa tarkastaa.

Roskakoriin voidaan laittaa stereotypia ylipainoisesta miehestä, jolla on hoitoa vaativa uniapnea. Uniapnea on sairaus, joka ei erittele ikää tai sukupuolta. Väsymys ja nukahtelu ovat vaarallinen yhdistelmä esimerkiksi liikenteessä. Keskivaikea tai vaikea uniapneaa on myös vakavalle koronavirustaudille altistava sairaus.

Hoitamattomana vaikeaa uniapneaa sairastavan unessa voi uinua kuoleman vaara. Yö-yhtyeen laulaja Olli Lindholm kertoi vain pari viikkoa ennen kuolemaansa terveysongelmistaan vuonna 2019, jotka viittasivat uniapneaan. Hänen kuolemansa jälkeen myös uniapneaan liittyviin tutkimuksiin lähtivät monet unihäiriöiset.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Hengitysliitossa arvioidaan, että jopa 9–24 prosenttia väestöstä sairastaa uniapneaa. Sairautta diagnosoidaan entistä useammin. Lisääntyvästä tietoisuudesta ja tehostetuista tutkimuksista huolimatta liian moni uniapneaa sairastava jää vieläkin ilman hoitoa.

Uniapneaa voidaan hoitaa. Hoito rakennetaan uniapnean vaikeusasteen ja sairastuneen kokeman hoidontarpeen mukaan yksilöllisesti. Ylipainehengityshoito on lääkkeetön hoitomuoto, jolla hoidetaan vaikea-asteista uniapneaa.

Tärkeintä on, että uniapneaa sairastavat löydetään ja he saavat asianmukaista hoitoa. Omiin oireisiin havahtuminen tai läheisten huoli kannattaa ottaa vakavasti.

Uniapnea ei ole leikin asia.

Turvallista yötä.

Tapani Postila

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivulta.