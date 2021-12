Koronapassin asemaa on heikennetty, tässä jutussa on syy siihen – Koronarajoitusten tiukennukset avissa 29. joulukuuta, avin vs. ylijohtaja nykyisistä väljistä rajoituksista: "Toistaiseksi niiden noudattaminen riittää"



Markku Jokela

Koronapassin asemaa on heikennetty valtioneuvoston ja aluehallintovirastojen päätöksillä. Avilta tai STM:n viranomaisilta ei saatu tiistaina 28.12. vastausta siihen, miksi koronapassin asemaa on heikennetty. Soiten infektioylilääkäri Marko Rahkonen tietää kuitenkin keskeisen lääketieteellisen syyn. Syynä on koronaviruksen omikronmuunnos. – Omikron osaa kiertää kahden rokotteen antamaa suojaa, joten siksi kahdella rokotteella saatava koronapassi ei ole enää niin pätevä. Lisäksi viranomaiset haluavat varmaan passipäätöksillään vähentää ihmisten kontaktien määrää, jotta taudin leviämistä voidaan rajoittaa, Rahkonen toteaa. Soiten haluamista koronarajoitusten tiukennuksista saadaan avin päätös aikaisintaan keskiviikkona 29. joulukuuta. Soiten esittämiä entistä uusia rajoituksia ei ennätetty käsittelemään Länsi- ja Sisä-Suomen avissa ennen joulua, vaikka Pirkanmaalle saatiin jouluksi uudet tiukat rajoitukset. Keski-Pohjanmaalla jouduttiin joulun aikaan hyvin väljin rajoituksin, vaikka koronavirus on Soiten alueella levinnyt voimakkaasti. Länsi- ja Sisä-Suomen avin ylijohtajan sijainen Marja-Liisa Keski-Rauska ei lähde ennakoimaan, että päätös Keski-Pohjamaan uusista koronarajoituksista saataisiin vielä 29. päivä. Hän ei lähde myöskään ennakoimaan päätöksen sisältöä eikä sitä milloin uudet rajoitukset saataisiin voimaan. Keski-Pohjanmaan tilanteen käsittely ennätettiin avissa aloittaa jo ennen joulua, vaikkei siis rajoituspäätöstä saatukaan. Soiten esitykset uusista tiukemmista kokoontumisrajoituksista tulivat aluehallintovirastoon keskiviikkona 22. joulukuuta. – Me käsittelemme 29. päivä sisäisessä kokouksessamme kaikkien sairaanhoitopiiriemme tilannetta. Välttämättä vielä tuolloin ei uutta päätöstä Keski-Pohjanmaan rajoituksista saada. Siihen en osaa sanoa tarkkaa vastausta, miksi Keski-Pohjanmaata koskeva uusi päätös on viivästynyt. Yleensä päätöksiimme vaikuttavat paikalliset tilanteet. Pirkanmaan tilanne oli pahentunut kovasti, mikä selitti sitä koskevaa päätöstä, ylijohtajan Keski-Rauska toteaa. Keski-Pohjanmaalla ihmisten tai yhteisöjen ei tarvitse lähteä ylijohtajan sijaisen mukaan ennakoimaan avin päätöstä ja lähteä tiukkoihin rajoituksiin oma-aloitteisesti. Soiten alueella on yhä voimassa 3. joulukuuta eri tautitilanteeseen laaditut avin määräykset. – Se riittää, että noudatetaan kulloinkin voimassa olevia kuntien ja muiden viranomaisten päättämiä rajoituksia, kunnes uudet tulevat voimaan, Länsi- ja Sisä-Suomen avin ylijohtajan sijainen Marja-Liisa Keski-Rauska toteaa. Pohjois-Suomen avin päätöksellä Pohjois-Pohjanmaalla ei ole voitu järjestää yleisötilaisuuksia lainkaan eikä päätöstä ole voitu kiertää koronapassilla. Samoin monet tilat kuten uimahallit ja liikuntasalit on suljettu. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto määräys kielsi kokonaan kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Lisäksi suljetaan asiakas- ja yleisötilat, yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut asiakas-, osallistuja- ja odotustilat. Pohjois-Suomen avin päätös on voimassa 31. joulukuuta saakka Tiloja ei ole mahdollista ottaa käyttöön koronapassilla. Päätös ei koske sisäleikkipuistoja ja -leikkipaikkoja, eikä ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa. Rajoituksen alaisia tiloja voidaan käyttää vuonna 2004 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan sekä lakisääteisten palvelujen toteuttamiseen. Päätös ei koske vähittäiskaupan liiketiloja ja palvelujen tarjoamiseen käytettäviä tiloja sekä kulkua niihin. Keski-Pohjanmaan väljien kokoontumisrajoitusten kiertäminen entistä väljemmäksi koronapassilla päättyi tiistaina 28. joulukuuta. Enää koronpassin avulla ei enää pysty järjestämään yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia joihin osallistuu yli 50 henkilöä. Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan (pl. Reisjärvi) ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirien kuntien alueilla on kielletty kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 50 henkilöä. Tiistaina 28. joulukuuta passi jäi kolmeksi viikoksi tauolle tilaisuuksissa, joissa asiakkaalle ei voida osoittaa määriteltyä istumapaikkaa. Valtioneuvosto määräsi ravintoloille uudet koronarajoitukset. Tiistaista 28.12. alkaen koronapassin käyttö ei enää vapauta ravitsemisliikkeitä niille asetetuista rajoituksista. Anniskelu päättyy kaikissa ravitsemisliikkeissä klo 17. Ravitsemisliikkeiden, joissa alkoholin anniskelu on päätoimiala, aukiolo päättyy klo 18. Ruokaravintolat saavat kuitenkin olla auki klo 20:een asti koronapassia edellyttämällä. Koronapassia alettiin 24.12. alkaen kello 18 jälkeen vaatia myös hampurilaispaikoissa, kahviloissa ja pizzerioissa.