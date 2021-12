Aluevaalit 2022

Aloin yritysten joululahjoja miettiessäni tuumia tätä hyvinvointialueen kokonaisuutta toisesta kulmasta. Hoitoalalla työtä tekevillä pitää olla halu tehdä alan työtä. Tämän lisäksi työolot tukevat työssäjaksamista. Työolojen osa on mahdollisuus suunnitella muu elämä. Olen ollut myös tehdasalueella ja mietin eroja näiden välillä. Kyse on kuitenkin kolmivuorotyöstä lisineen.

Hoitotyön vuorolistan alkeista. Vuorolistassa on aamu, ilta ja yövuorot, 3 viikkoa kerrallaan. Hoitotyössä noudatetaan yleistä linjausta, eli ylitöitä ei makseta. Näitä kertyy esim. hoitajapulan vuoksi ja sairastumisista. Ylityöt ja pyhäkorvaukset annetaan vapaina 1:1. Työstä maksetaan se mitä TES sanoo. Nykyään on jo mahdollisuus suunnitella vuorolistat itse, esimies vain hyväksyy suunnitelman lista kerrallaan. Vapaat pidetään mahdollisimman pian, koskaan ei tiedä milloin on tuuraajia. Käytännössä hoitajalla on mahdollisuus päästä etelän- tai lapinloman varauslistoille 3 viikon aikataululla. Vuosiloman kesälle sijoittuva osa tiedetään etukäteen. Viikko-osakkeelle pääsee kolmen vuoden välein.

Verrataan lyhyesti tehtaalla työskenteleviin. Heillä on monella myös työt 3-vuorossa. Vuoden vuorolistat jaetaan joulukuussa. Lomatoiveet kirjataan sisäisesti etelän-, ja lapinlomille mahdollisimman pian. Mielellään ajoissa, että tuuraaja löytyy. Käytössä on vuoron vaihtoa, tasoitusvapaata ja vuosiloma. Vuoronvaihdot tehdään suoraan sopimalla. Tasoitusvapaan ja sairasloman voi joku toinen tehdä ylitöinä. Vuosilomiin on eri tuuraajat. Ylityöt tarkoittavat usein rahana maksettavaa korvausta.

Soiten logossa mainostetaan ihmisen olevan keskiössä, mutta mietin että kuka. Sinne ei mahdu hoitohenkilökunta, joiden harteilla on koko toiminta, olisiko asiakas? Meillä Keski-Pohjanmaan alueella hoidetaan asiakkaat suht pienellä rahalla. Vanhusten hoito on rempallaan, 100 odottaa paikkaa vanhainkotiin, ollen kotihoidon listoilla. Lasten ja nuorten hoidossa pääsee vain osa yleislääkäriä pidemmälle ilman diagnoosia. Kuitenkin heidän kuulemisella säästettäisiin mielenterveyspuolen erikoissairaanhoitoa, joka on tukossa. Väestön vanheneminen laittaa uusia haasteita hoidon järjestämiseen myös keskustan ulkopuolelle. Hoitohan tulee järjestää asiakkaiden luokse. Ei päinvastoin. Palvelujen pariin pitää päästä, vaikka ilman ajokorttia ja it-taitoja.

Työssä jaksaminen ja työhyvinvointi koostuu useista pienistä asioista. Tässä vain yksi. Määräaikaisuuksista saisi kerrottua useammankin esimerkin.

Minna Roukkio-Taipale,

Aluevaaliehdokas (vihr.),

Kokkola