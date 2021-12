Aluevaalit 2022

Pula henkilöstöstä ja henkilöstön kuormitus on suurin uhka hyville palveluille tulevilla hyvinvointialueilla. Siksi henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen on tulevien aluevaltuustojen kenties kaikkein olennaisin tehtävä.

Jo tällä hetkellä pula näkyy ja esimerkiksi jonot pitenevät niin vanhusten hoitopaikkoihin kuin tietyille erikoissairaanhoidon lääkärikäynneille. Tällöin tilanne on raskas sillekin henkilöstölle, joka vajaalla pyörittää toimintaa. Työn kohtuuton kuormitus saa puolestaan pulan pahenemaan. Riittämättömät resurssit ovat myös asiakasturvallisuusriski.

Suuri enemmistö suomalaisista kokee hoitajien palkat liian alhaisiksi. Palkankorotusvaraa toisi esimerkiksi se, jos oheistyötä karsittaisiin ja hoitajien ydintyötä priorisoitaisiin.

Työhön tarvitaan joustoa ja hyvät työolosuhteet. Hyvä johtaminen on erittäin olennaista. Työhyvinvointikyselyissä minua harmittaa jokaisen puolesta, joka on rastinut kokevansa johtamisen olevan epäoikeudenmukaista. Sitä sen ei varmastikaan tarvitsisi olla. Johtamisen on oltava aina reilua ja johdonmukaista ja se on myös kyettävä viestimään läpinäkyvästi. Ja toisinpäin, henkilöstöä on kuunneltava etenkin uudistuksissa, jotta niistä tulee tarkoituksenmukaisia.

Päätösvaltaa omaan työhön liittyvissä asioissa pitäisi mahdollisimman paljon saada työntekijälle itselleen. Tämä koskee niin hoitajia kuin vaikkapa sopimuspalokuntalaisia.

Työhyvinvoinnin parantaminen palkitsee myös rahallisesti. Sairauslomien väheneminen on maailman parasta säästöä. Sairauslomien syinä korostuvat nykyään mielenterveyssyyt. Niihin voi vaikuttaa tukemalla varhain ja vähentämällä stressiä.

Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen on viisain satsaus, mihin voi ryhtyä. Se on avain hyvään huomiseen sote- ja pelastuspalveluissa myös asiakkaan näkökulmasta.

Hanna-Lea Ahlskog,

VTM,

aluevaaliehdokas (kd.),

Kokkola