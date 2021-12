Kino-Keskipohjanmaa -vlogissa ja elokuva-arvostelussa popmusikaali – Annette on synkin musikaali kautta aikain, ehkä Sweeney Toddia lukuun ottamatta.

Kino-Keskipohjanmaan vlogissa mukana elokuvan traileri ja Annetten käsikirjoittajan ja musiikin säveltäjän Ron Maelin (Sparks) luonnehdinta laulujen tekemisestä Keskipohjanmaan haastattelusta vuodelta 2008. Periranskalaisena ohjaajana ja Cahiers du Cinema -elokuvalehden lemmikkinä pidetyn Leos Caraxin ensimmäinen englanninkielinen ja Yhdysvaltoihin sijoittuva filmi ei ehkä ole niin suuri yllätys, kun tiedetään, että ohjaajan äiti on amerikkalainen elokuvakriitikko.

Annette. Ohjaus Leos Carax. Käsikirjoitus Ron ja Russell Mael (Sparks), Leos Carax. Musiikki Sparks. Kuvaus Caroline Champetier. Pääosissa Marion Cotillard, Adam Driver, Simon Helberg. 140 min. K12. BioRex, Pietarsaari. Ensi-ilta 29.12.

★★#9733;★★

”So May We Start?” Sparksin aloituslaulu Annette-musikaalissa on osoittautunut profeetalliseksi pandemian aikana. Saammekohan vieläkään aloittaa, vai tuleeko Suomeen taas elokuvateattereiden sulkemisia koronatilanteen vuoksi? Uutuuksien kaavaillut ensi-illat voivat yhä muuttua. Itse näin Leos Caraxin ohjauksen Helsingin filmifestivaaleilla syyskuussa.

Annettessa oopperalaulaja Ann Defrasnoux (Marion Cotillard) kiitää tähtenä nousuun maailman estradeilla. Aviomies Henry McHenry (Adam Driver) pilaa vihaisilla purkauksillaan mainettaan lavakoomikkona.

Tähtiin kirjoitettu liitto on hajoamassa kuuluisuuden kiroihin. Melodraaman väliinputoajina ovat Annille uskollinen säestäjäpianisti (Simon Helberg) sekä lapsi, musikaalille nimen antanut Annette, jota lopussa esittää suloinen Devyn McDowell, alussa Pinokkion tapainen puunukke.

Cannesissa parhaan ohjaajan (Leos Carax) ja musiikin (Sparks) palkinnon voittanut Annette-musikaali on miettinyt lajityypin uusiksi. Nyt läpilauletaan, muttei tanssita. Pohja on realistinen kuin Cherbourgin sateenvarjoissa. Teemana ovat julkisuuden paineet ja menestymisen pakko, kuten A Star is Bornissa.

Caraxin musikaalin visioihin on viimeksi venytty Brian De Palman rockmusikaalissa Phantom of the Paradise – Aavemusa. Samankaltaista taiteelle omistautumista nähtiin balettifilmissä Punaiset kengät. Siinä kuoltiin, kun kengät eivät lakanneet tanssimasta. Cotillardin esittämä Ann kuolee lavalle kaikissa oopperarooleissaan. Annette on synkin musikaali kautta aikain, ehkä Sweeney Toddia lukuun ottamatta. Elokuvan synty on epätavallinen.

Pop-duo Sparks eli veljekset Ron ja Russell Mael lähettivät laulujen demolevytyksen Leos Caraxille. Yhtyeen fanina ohjaaja ihastui ja lisäsi tarinaan omia ideoitaan. Caraxin pyynnöstä Maelit tekivät kohtauksiin lisälaulujakin. Kaikki erikoispitkän elokuvan musiikki on nyt julkaistu tuplalevyllä, mikä helpottaa uutta renessanssiaan elävän Sparksin saavutuksen tajuamista paremmin kuin sävelten ensihyöky muutenkin runsasmuotoisessa musikaalifilmissä.

Parhaat melodiat toki erottuvat heti: So May We Start, We Love Each Other So Much, Sympathy for the Abyss.

“Rakastamme poppia, mutta yritämme siirtää sen raja-aitoja laajemmalle”, sanoi säveltäjä Ron Mael minulle Keskipohjanmaan haastattelussa vuonna 2008. ”Laulujen sisältö on meille tärkeätä. Vaikkei osaisi päättää, onko kyse viihteestä vai taiteesta, toivomme aina, että laulun sisäinen tunne koskettaa kuulijaa.” (KP 21.6.2008)

Pääosissa hienot Marion Cotillard ja Adam Driver ovat kuin tuli ja vesi. He laulavat itse omat osuutensa (paitsi Annin ooppera-aariat Catherine Trottmann). Cotillard on saanut roolista Golden Globe –ehdokkuuden.

Katsojan sympatiat ovat Annin puolella. Carax pitää erikoisilla ratkaisuillaan huolen, ettei Cotillard jäisi aikamme suurimman miesnäyttelijähirmun varjoon.

Silti Annette on Adam Driverin elokuva. Henry McHenry on hypnoottinen tulkinta vastenmielisestä ryökäleestä.

Katsojalle musikaali on vaativa samalla tavalla kuin Kokkolan kaupunginteatterin Pohjalaisia. Parasta vain antautua ehdoitta myrskyn ja musiikin vietäväksi.

Sparksin laulut ovat aikamoista sirkusta tottumattomalle ja Carax ohjaa kohtauksia kuin kirveellä veistäen. Lopputuloksena on eräs pandemian ajan muistettavimmista elokuvista. Kunhan sen vain pääsee jossakin näkemään!