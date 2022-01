TV-viikon valinta: Mieheni vaimo on tekijäsisarusten Inari Niemen ja Juuli Niemen urien tähän saakka paras teos

★★★★

Mieheni vaimo.

Ohjaus Inari Niemi, 2022

Yle Areena pe 7.1./TV1 su 9.1. klo 21.05

Onnelliset ajat ovat täällä taas! Ainakin, jos olettaa, että tv-kevään muukin sarjatuotanto on yhtä ilahduttavaa kuin ohjaaja Inari Niemen ja käsikirjoittaja Juuli Niemen Mieheni vaimo. Joka toista kotimaista filmiä ja sarjaa läsnäolollaan kohottava veteraani Pirjo Lonka on ilmiömäinen. Suomalaistanskalainen Sara Soulié, monista rooleista tuttu jo hänkin, vastaa samalla mitalla. Ahti (Kristo Salminen) joutuu sairaalaan infarktin jäljiltä. Sinä päivänä naisten maailma muuttuu. Katrilla ja Evelinillä on ollut tietämättään yhteinen mies yhdeksän vuotta.

Fritz Langin klassikossa Tohtori Mabusen testamentti (1933) salamurhaaja ampuu uhrinsa autonrattiin. Kuolemasta kertoo ruuhkassa paikoilleen jäävä auto, kun muut ajoneuvot lähtevät liikkeelle. Samalla tavalla Mieheni vaimossa paljastuu Ahdin saama kohtaus Tallinnan-laivan autokannella. Tarina kehittyy visuaalisesti varmoin askelin. Kuvaaja Päivi Kettunen näyttää ihmiset usein erillään laajoissa kuvissa ja yksin maisemassa. Pidäteltyyn näyttelemiseen yhdistettynä vaikutelma on kauttaaltaan vahva.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kahden naisen mieheksi paljastuneen Ahdin rannalle jättämät ovat aluksi shokissa. Kuka lähipiirissä tiesi asian, muttei kertonut? Naisten lapsilla on sama isä. Vaimo Katrin teini Aleksi (Bruno Baer) menee lukioon ja avovaimo Evelinin pieni Aile (Ella Kangas) on kahdeksanvuotias. Keskinäinen katkeruus ja epäilykset ovat ymmärrettäviä, mutta toimeen on tultava. Ahti on pantannut kummankin kodit yrityksen velkojen vakuudeksi. Jotain on keksittävä, yhdessä.

Jää nähtäväksi, pystyykö Mieheni vaimo pitämään puoliaan harlekiinilukemistomaisen melodraaman houkutuksia vastaan kahdeksanosaisen sarjan loppuun saakka. Alkujaksoissa ainakin ollaan jäätävän hyviä. Häikäisevä Lonka, magneettinen Soulié sekä nuoret, sielukas Baer ja pikkuvanha Kangas, näyttelevät kaikki koskettavasti. Roolihahmojen tilanteet satuttavat katsojaakin.