Aluevaaliehdokkaan mielipide: Vaali-innostuksen on syytä löytyä

Aluevaalit 2022

Kun viimeisimmistä kuntavaaleista vasta toivutaan, ovat uudet - aidosti täysin uudet - vaalit jo ovella. Poliittisen koneiston puhtia ja turnauskestävyyttä mitataan. Kevät-kesän kuntavaalien kampanjointiaika oli lykkäyksineen maratoni, aluevaalit käydään jouluähkyn jälkeisenä sprinttinä.

Vaikka vaalit eivät kansaa juuri nyt kiinnostaisi, olisi syytä löytyä kuitenkin kipinä aluevaaleissa päätettäviin asioihin. Olen saanut kuluneen syksyn toimia todellisessa näköalatehtävässä kuntaministerin erityisavustajana valtiovarainministeriössä hyvinvointialueuudistuksen valmistelun parissa. Hallinnollinen ponnistus, joka alueiden rakentamisessa tehdään, on Suomen modernissa historiassa vertaansa vailla. Mammuttihankkeessa kuntien budjeteista eriytetään yli 200 miljardia euroa. Henkilöstöä alueille siirtyy yli 210 000. Isojen linjojen lisäksi alueille siirtyy satoja tuhansia sopimuksia, kalustoa, kiinteistöjä, tietojärjestelmiä.

Alueiden näkökulmasta vuosi 2022 on ratkaiseva; päästäänkö vuoden aikana tilanteeseen, jossa palveluiden järjestämisvastuu voidaan saumattomasti siirtää alueelle 1.1.2023. Kevättalvella aloittavat valtuustot päättävät johtamisjärjestelmästä, organisaatiosta, millaisia päätöksentekorakenteita, esim. lautakuntia alueille tulee. Ja kun organisaatio on rakennettu pystyyn, oikeat työt vasta alkavat; millainen ja missä sijaitseva palveluverkko, millainen henkilöstöpolitiikka, millaiset yhdyspinnat kuntiin ja järjestöihin, miten paras hyöty palveluiden integraatiosta, millainen digiloikka, millaiset kustannukset ja millainen rahoitus. En tiedä onnistuiko Keski-Pohjanmaa edunvalvonnassaan parhaalla mahdollisella tavalla, kun aloittavien alueiden ääriviivat piirrettiin maakuntarajojen mukaan. Pienimpänä aloittavana hyvinvointialueena meidän on oltava erityisen hereillä jatkossa kun valtakunnantason päätöksiä tehdään mm. rahoituksesta ja erikoissairaanhoidon kriteereistä.

Tutkimusten mukaan yhdeksän kymmenestä suomalaisesta valitsee sote-palvelut kaikkein tärkeimmiksi julkisiksi palveluiksi. Vaikka vaalit eivät kiinnostaisi, on hyvinvointialueiden toiminnan syytä kiinnostaa meistä jokaista. Mukaan tarvitaan osaamista niin sosiaalihuolloin, terveydenhuollon ja pelastustoimen sisällöistä kuin hallinnosta, johtamisesta ja edunvalvonnastakin. Suuret muutokset ovat myös murroksen aikoja ja juuri silloin on oltava erityisen hereillä tulevaisuudennäkymistä.

Tiina Isotalus

HTM, ministerin erityisavustaja

aluevaaliehdokas (SDP)

Kokkola