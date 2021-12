Aluevaaliehdokkaan mielipide: Alueen etua ajatellen valintoja tehtävä

Aluevaalit 2022

Taannoin sketsiohjelmassa ehdokas, P.O. Liitikko, oli kaikkien asialla parodioiden populisteja, joita löytyy jokaisesta puolueesta. Näin aluevaalien lähestyessä jokaisella ehdokkaalla nousee halu olla niin vanhusten, lasten- ja nuorten kuin työikäistenkin asialla. Eniten tekee mieli olla tuttujen ja läheisten eli kotikuntalaisten asialla.

Tärkein tuntuu unohtuvan: aluevaaleissa valitaan valtuusto, jonka tulee pyrkiä olemaan koko alueen asialla.

On väärin julistaa, että pidetään kaikista olemassa olevista palveluista kiinni ja säilytetään ne kotikunnassa. Tämä ei ole mahdollista. Uudistuksia tehdään nimenomaan, jotta luotaisiin jotain erilaista.

Kaukana historiassa on aika, jolloin kunnat järjestivät itse ja yksinään sosiaali- ja terveyspalvelut. Meilläkin on menty maakunnan laajuiseksi Jytan ja Soiten kautta. Olemme ylpeinä mainostaneet Keski-Pohjanmaata edelläkävijänä, jossa uudenlainen sote on luotu etupainotteisesti.

Näin on todella tehty ja suurkiitos siitä. Meillä on toimivat ja kattavat palvelut, jotka korona- aikanakin ovat toimineet moitteetta.

Vain yksi asia on takunnut koko Soiten ajan: talous. Vuodesta toiseen on seurattu uutisointia siitä, kuinka tuloja ja menoja ei saada tasapainoon: jäsenkuntien edustajien valtuusto ei ole pystynyt päättämään, mistä palveluista karsitaan tai millä uudella rakennetta kevennetään, jotta rahat riittävät.

En jaksa uskoa, että rahoituksen siirtyessä kunnilta valtiolle, rahahanat aukeaisivat losottamaan mannaa keskipohjalaisten palvelujen järjestämiseen. Väitän, että rahapulaa kärsivän valtion talouskuri alueille osoittautuu tiukemmaksi kuin kuntien on ollut.

Valvontakin tullee olemaan tiukempaa. Talousvaikeuksissa olevia kuntia on peloteltu, että jos taloutta ei saada tasapainoon, valtion selvittäjä tulee kyllä neuvomaan. Tämä uhka lienee hyvinvointialueillakin.

Tulevilta aluevaltuutetuilta ei vaadita kotikylän palvelujen puolustamista, vaan laajempaa näkemystä. Nyt tarvitaan luovuutta, rohkeutta ja kekseliäisyyttä. Kaivataan tasapuolisuutta, mutta myös kykyä tehdä arvovalintoja sekä järjestää palveluita uudella tavalla – taloudellisesti.

Näissä vaaleissa ei pidä puhua enää kotipitäjän, vaan koko alueen palveluista. Olen mukana siksi, että heikoimmat tulisivat kuulluiksi, ei pelkästään minun kotinurkiltani vaan koko alueelta.

Vuokko Lahti

aluevaaliehdokas, KD (sit.)

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue